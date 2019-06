Na letišti Boží Dar v Milovicích pokračuje festival Votvírák

Milovice (Nymbursko) - Koncerty kapel Atmosféra, Noisetrap, Grog a zpěváka Jakuba Děkana dopoledne začal na letišti Boží Dar v Milovicích na Nymbursku druhý den festivalu Votvírák. Na akci zaměřenou převážně na rock, pop a hip hop v provedení českých a slovenských interpretů dorazilo dnes kolem 30.000 návštěvníků podobně jako v pátek. Festival, který skončí v neděli ráno, provází rozsáhlá bezpečnostní opatření.

Po poledni se návštěvníkům představila kapela Sto zvířat, která vedle hitů Alice se dala na pití nebo Nejkratší cesta zahrála také píseň Dívka T. z chystaného alba. Vyjde příští rok, kdy soubor slaví 30 let existence.

"Zkoušíme nové a nové věci. Album bude mít hrozně vtipný název, ale nechceme ho prozradit, protože by nám ho někdo ukradl. Ale každopádně v něm bude obsažena třicítka, kterou příští rok oslavíme," řekl ČTK kapelník Sta zvířat Jan Kalina. "Mělo by to být úplně nové album, které bychom rádi na podzim příštího roku pokřtili na takových šesti koncertech ve velkých sálech. Myslím, že je to tak správně. po 30 letech musí kapela vytáhnout vlajku na barikádu a ne se rochnit ve stokrát vydaných písničkách," dodal.

Na čtyřech pódiích budou ještě dnes hrát a zpívat například Jaroslav Uhlíř, Hana Zagorová, Mandrage, Divokej Bill, Marpo & Troublegang, Visací zámek, Xindl X nebo Mňága a Žďorp. Rapovou scénu obsadí česká rapperka Hellwana, mladá naděje tuzemského rapu Dropkid, Prezident Lourajder a DJ Emil nebo oblíbený slovenský rapper Delik.

O festival je tradičně zájem. Přestože policie varovala, že při příjezdu i odjezdu mohou řidiči počítat s kontrolou, objevilo se několik případů pití alkoholu před jízdou. Podle mluvčí nymburské policie Petry Potočné policisté zatím zkontrolovali 3000 motorových vozidel a zjistili 16 případů řízení pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem drog. Zadrželi 13 řidičských průkazů. "Zaznamenali jsme i několik drobných krádeží, ale jinak festival probíhá bez narušení veřejného pořádku," konstatovala Potočná.

Dodala, že do akce je nasazeno několik desítek policistů, vrtulník i Oddělení služební hypologie. Policisté využívají také městský kamerový systém a kamery z vozidel policistů. To jak mimo samotný festival, tak v areálu, kde se pohybují policisté v uniformách i v civilu. Více informací o festivalu je k dispozici na www.votvirak.cz.