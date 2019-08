Na Lesbos připlulo z Turecka za den nejvíce migrantů od roku 2015

Atény - Na řecký ostrov Lesbos v Egejském moři připlulo ve čtvrtek z Turecka 547 migrantů, což je nejvíce za jeden den od masové migrační vlny do Evropy z roku 2015. Informoval o tom dnes řecký deník Kathimerini. Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se letos Řecko stalo opět hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy.

Řecký ministr zahraničí Nikos Dendias dnes vyzval Turecko, aby dál plnilo své povinnosti vyplývající z dohody s EU, která počty příchozích migrantů v roce 2016 výrazně snížila. Předvolal si proto i tureckého velvyslance v Řecku.

Většina z 547 běženců, kteří ve čtvrtek připluli na Lesbos na 13 člunech, jsou rodiny. Celkem skupina čítá 177 mužů, 124 žen a 246 dětí. Zhruba 200 z nich bylo převezeno do uprchlického tábora Moria, zbytek ubytovali v Sykamii. Podle agentury Reuters na Lesbos ve čtvrtek dorazilo dokonce 650 migrantů v 16 lodích, 13 z nich se podle UNHCR ke břehu dostalo během jediné hodiny.

Uprchlické tábory na ostrovech v Egejském moři jsou dlouhodobě přeplněné. Jen v táboře Moria je nyní zhruba 8700 běženců, ač postaven byl pro 3000 migrantů, uvedl deník Kathimerini. V táboře Moria je na 3000 dětí, z toho 520 bez doprovodu, uvedl ve čtvrtek Dětský fond OSN (UNICEF). V celém Řecku je v uprchlických táborech asi 32.000 dětí.

Řecká vláda dnes rozhodla, že kvůli přílivu migrantů z ostrova Lesbos odveze asi 1000 migrantů na pevninu. Přesun se má uskutečnit 3. září s pomocí dvou lodí řeckého námořnictva. Lidé poputují do tábora Nea Kavala u Soluně, který je ovšem také drasticky přeplněný. V arálu určeném pro 3000 lidí jich nyní pobývá přes 10.000, uvedla agentura DPA.

Řecko se letos stalo podle UNHCR opět hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy, jako jí bylo v roce 2015. Toto prvenství v roce 2016 převzala Itálie a po ní loni Španělsko. Od letošního ledna do Řecka přišlo ke konci minulého týdne 31.265 migrantů, z toho asi 23.700 připlulo přes moře, zbytek dorazil z Turecka přes pozemní hranici.

V srpnu už do Řecka dorazilo už přes 7000 migrantů, což je nejvyšší měsíční počet za poslední tři roky, uvedla agentura Reuters. Nejvyšší podíl z příchozích tvoří rodiny z Afghánistánu, uvádějí neziskové organizace, které uprchlíkům pomáhají.

Masovou migrační vlnu zažila Evropa v roce 2015, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860.000 přes Řecko. Přiliv běženců touto trasou pomohla výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. Podle migrační dohody EU s Ankarou by také měl být každý nelegální migrant, který se do Řecka dostane z Turecka a nesplňuje podmínky udělení azylu, vrácen do Turecka. Proces vyřizování azylových žádostí je ale zdlouhavý.