Na lanovce na Sněžku začaly práce, které mají zlepšit její jízdní vlastnosti

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Na horním úseku kabinové lanovky na Sněžku dnes začaly přípravné práce na úpravu jejího vedení. Stavbaři jednu podpěru zvýší a jednu zcela odstraní, řekl dnes ČTK náčelník lanovky Jiří Špetla. Lanovka má dva úseky, dolní vede z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku. Cílem prací je zlepšit jízdní vlastnosti lanovky. Jde o největší technickou změnu od zahájení provozu po modernizaci před osmi lety.

"Přípravné práce začaly dnes okolo 8:00. Dojde ke snesení lana a k demontáži všech prvků. Když to zjednoduším, musí se vše odstranit tak, aby tam mohla být nová podpěra nainstalována. K instalaci podpěry dojde v druhé polovině týdne. Práce probíhají na horním úseku, na dolním úseku jde o klasickou revizi," řekl dnes ČTK Špetla.

V listopadu je lanová dráha kvůli pravidelné podzimní údržbové odstávce v provozu jen o víkendech a od 17. do 21. listopadu, a to od 08:00 do 18:00 v závislosti na počasí. Součástí podzimní údržby je například kontrola lana, zavěšení kabin na laně, ložisek, napínacích zařízení nebo promazání kladek. Při této příležitosti odborníci v horním úseku upraví vedení lanové dráhy. Bude se to týkat podpěr ve vrcholové části trasy lanovky.

Horní úsek má 19 podpěr, podpěru číslo 17 stavbaři odstraní a podpěru číslo 18 zvýší o 2,7 metru. Po úpravě bude mít horní úsek 18 podpěr, tedy stejně jako úsek dolní. "Cílem je dosažení vyššího přítlaku lana na kladky podpěry. Proto jednu dáváme pryč a druhou zvyšujeme. Když v zimě byla námraza a foukal nárazový vítr, vítr tlačil lano ven z kladek. Kladky se tím opotřebovávaly," řekl ČTK Špetla.

Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. "Na tom se vůbec nic nezmění. Máme jasně dané podmínky, za jakých můžeme provozovat lanovou dráhu, a jednou z nich je síla větru do 60 kilometrů v hodině. Děláme opatření, aby se tolik neopotřebovávaly součásti lanové dráhy," uvedl Špetla.

Rekonstrukce by měla vyjít na 1,5 milionu korun, z toho asi 30 procent nákladů zaplatí město, zbytek dodavatel technologie - lanovkářská firma Leitner. "Firma byla od začátku upozorňována na nedostatky, které se nyní řeší. Mělo to vývoj v čase a teď se to smluvně podařilo vyřešit. Město platí firmu, která zajišťuje práce a vrtulník," řekl ČTK Špetla.

Sněžka má jehlanovitý tvar a z hlediska počasí jde o extrém a nemusí být vždy reprezentativním místem toho, co se děje jinde v Krkonoších. Pro stavbaře budou proto práce v horní části lanovky náročné.

Kabinová lanovka na Sněžku po kompletní rekonstrukci svezla první turisty koncem prosince 2013, a to na spodním úseku z Pece na Růžovou horu. Šlo většinou o obyvatele Pece a lidi, kteří se na její stavbě podíleli. Druhý úsek na Sněžku začal fungovat pro veřejnost v únoru 2014. Nová lanovka s čtyřmístnými kabinami nahradila dřívější zařízení z roku 1949 s otevřenými dvousedačkami. Doba jízdy na vrchol se zkrátila, ale kapacita lanovky zůstala stejná.