Nymburk - Po Labi v Nymburce mohou po demolici lávky přes řeku od 14:30 opět plout lodě, rozhodla Státní plavební správa. Od rána koryto řeky kontrolovali potápěči a speciální loď, řekl ČTK ředitel pražské pobočky úřadu Hynek Beneš. Řeka byla pro lodě uzavřena od 8. června, plavební správa tehdy zakázala místem proplouvat kvůli havarijnímu stavu lávky. Město ji dalo zdemolovat. Plavební správa uvedla, že od rozhodnutí o demolici po její uskutečnění uběhla příliš dlouhá doba. Provozovatelé lodí si po dva měsíce stěžovali na uzavření, neboť jde o významnou vodní cestu.

Koryto řeky bylo po demolici lávky nutné zkontrolovat, aby nezůstaly v řece sutiny, které by mohly ohrozit lodní dopravu. Oznámení o okamžitém obnovení provozu umístila plavební správa na svůj web. Firma, která lávku demolovala, původně předpokládala, že se lodní provoz podaří obnovit až v sobotu.

Lávku dalo město zbourat, protože kvůli jejímu špatném stavu hrozilo, že se zřítí. Pro pěší lávku uzavřelo loni v prosinci, lodím bylo proplouvání pod lávkou zakázáno letos v červnu, město ve stejnou dobu uzavřelo prostranství na obou březích pod lávkou. Lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, která se loni zřítila do Vltavy.

Podle ředitelky Státní stavební správy Kláry Němcové trvalo odstranění lávky dlouho. "Na takto významnou vodní cestu jsou dva měsíce, protože dnes je to vlastně přesně dva měsíce od zastavení plavby, poměrně dlouhá doba. Je to dopravně významná cesta, využívaná, to znamená v kategorizaci je to vodní cesta nejvýznamnější a byla dva měsíce mimo provoz, což samozřejmě muselo poznamenat jak nákladní dopravu, tak osobní dopravu, která tady v tom úseku je. Mohlo to mít dopady i na opravy plavidel, které se dějí v loděnicích Chvaletice," řekla Němcová.

Plavební správa podle ní dostávala kvůli uzavření Labe v Nymburce stížnosti od provozovatelů lodí. "Provozovatelé jediné hotelové ubytovací lodi Florentina se obraceli na město Nymburk se žádostmi, aby to bylo rychle odstraněno. Samozřejmě provozovatelé nákladní lodní dopravy si také stěžovali," řekla Němcová. Podle starosty Nymburku Pavla Fojtíka (Změna pro Nymburk) se ale vše stihlo v rekordním čase.

Lávku demolovala firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení s částkou 6,5 milionu korun. Hydraulické nůžky začaly konstrukci přestřihávat v pátek po 9:30, lávka se do Labe zřítila asi po hodině. Stroj stačil přestřihnout pouze 25 procent lan, původně se předpokládalo, že jich bude nutné zničit až polovinu. Konstrukce lávky přitom byla předimenzována na až trojnásobnou hmotnost. V úterý ráno začaly lávku z koryta řeky vytahovat tři speciální tanky, na břeh dostaly konstrukci po devíti hodinách před 17:30.

Uzavření Labe se dotklo kromě malých plavidel také výletních lodí, omezení zasáhlo například největší českou osobní loď Florentina. Uzavřené Labe se dotklo také výletní lodi Blanice, která pravidelně jezdí z Poděbrad do Nymburka a dále do Hrabalova Kerska a Ostré.