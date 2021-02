Na Kvildě bylo dnes ráno minus 28,5 stupně

České Budějovice - Na stanici Kvilda - Perla naměřili dnes v 6:00 meteorologové minus 28,5 stupně. Teplota tam ještě může klesnout k minus třiceti. ČTK to řekl Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na některých jihočeských silnicích se dnes mohou tvořit sněhové jazyky. V noci odklízeli silničáři sníh hlavně v okresech Jindřichův Hradec, Písek a Tábor, ráno pak ještě na Českobudějovicku. Nasadili 101 sypačů, uvedl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel.

Nejvíc sněžilo na Jindřichohradecku. "Mohou se tvořit drobné sněhové jazyky. Vítr moc nefouká, ale jak je sníh přemrzlý, převaluje se. Silnice jsou mokré, chemicky ošetřené, měly by vymrzat," řekl Hausel.

V kraji je největší zima na horách a v mrazových kotlinách. V polohách do 600 metrů nad mořem je od minus 12 až do minus 19 stupňů, tuto hodnotu zaznamenali meteorologové v Borkovicích na Táborsku. V kraji bude přes den polojasno až oblačno, večer ojediněle slabé sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty od minus osmi do minus pěti stupňů Celsia.