Na Kubě se konají parlamentní volby, opozice vyzývá ke zdržení se hlasování

Havana - Na Kubě se dnes konají parlamentní volby, ve kterých se o 470 křesel uchází stejný počet kandidátů. Většina z nich je z Kubánské komunistické strany (PCC), jediné povolené strany v zemi. V posledních letech volební účast postupně klesá a stejně tak se ani dnes podle agentur mnoho lidí nechystá k urnám přijít. Jako důvody uvádějí politickou represi, ale i nedostatek léků a potravin. Ke zdržení se hlasování vyzývá rovněž kubánská opozice na Kubě i v exilu.

Na ostrově může jít k volbám přes osm milionů z asi 11 milionů Kubánců, volit mohou lidé už od 16 let. Kubánští poslanci mají pětiletý mandát a nedostávají plat. Do 45 dnů od voleb by měl nový parlament zvolit kubánského prezidenta. Očekává se, že v úřadu potvrdí Miguela Díaze-Canela, který se dostal k moci v roce 2018 a stal se prvním prezidentem mimo rodinu Castrů od revoluce v roce 1959.

Voliči si na hlasovacích lístcích mohou podle agentury AFP vybrat ze dvou možností. Zaškrtnout jméno jednoho nebo více kandidujících, nebo rovnou vybrat alternativu "hlasovat pro všechny", čímž podpoří všech 470 kandidátů. "Hlasování pro všechny" má podle kubánských úřadů "podpořit socialismus a kontinuitu revoluce" a zároveň zvýší legitimitu kandidátů, kteří musí získat více než 50 procent hlasů.

Zdržení se hlasování představuje jedinou možnost, kterou Kubánci mohou ve volbách vyjádřit nesouhlas. Stát se snaží nízké účasti předejít tím, že vyzývá občany, aby se dostavili k urnám a zároveň zatýká nezávislé pozorovatele nebo staví policejní hlídky před jejich domovy, píše opoziční deník Diario de Cuba.

Ke zdržení se hlasování vyzývá kubánská opozice. "Nebuď součástí téhle frašky," uvedl na twitteru exilový opoziční skupina Cuba dice NO a la dictadura (Kuba říká NE diktatuře).

Volby se konají v době, kdy Kuba prochází hlubokou ekonomickou krizí. Na ostrově rovněž přetrvává napětí po rozsáhlých protivládních protestech v červenci 2021. Stovky lidí kvůli nim skončily ve vězení a někteří byli odsouzeni až ke 30 letům za mřížemi za vzpouru.

Loni se kvůli ekonomické situaci a represím vůči kritikům režimu výrazně zvýšila emigrace z ostrova, jen do USA se pokusilo dostat na 250.000 lidí z Kuby.