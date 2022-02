Na Kubě dostalo 20 lidí vysoké tresty vězení za loňské protivládní demonstrace

Havana - Soud na Kubě vynesl vysoké tresty vězení kvůli protivládním demonstracím z loňského července, dvacet lidí dostalo v pondělí od pěti do 20 let. Za vzpouru jim hrozilo až 30 let vězení, informovala agentura EFE. Mezi odsouzenými je i pět nezletilých ve věku 16 a 17 let.

Soud v kubánském městě Holguín v pondělí poslal kvůli loňským demonstracím 12 obžalovaných do vězení na 12 až 20 let, nejvyšší trest dostali dva z nich. Zbytek si vyslechl nižší tresty vězení. Pět nezletilých dostalo trest pět let "omezení svobody". Někteří z odsouzených byli odvezeni rovnou do vězení, ačkoliv podle zákona i verdiktu soudu mohli zůstat na kauci na svobodě do skončení odvolací řízení.

Kuba zažila loni v červenci největší protivládní demonstrace od roku 1994. Jejich příčinou byly dlouhodobé represe vůči kritikům režimu a zoufalá životní úroveň velké části Kubánců, zhoršená navíc pandemií covidu-19 a s ní souvisejícím omezením cestovního ruchu. Kubánská vláda viní z ekonomické krize letité americké obchodní embargo a zpřísnění sankcí za předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle španělské nevládní organizace Prisioners Defenders bylo na konci loňského roku na Kubě nejméně 842 lidí ve vězení z politických důvodů, většina z nich kvůli demonstracím z 11. července 2021. Mezi politickými vězni na Kubě je podle této organizace i 26 nezletilých ve věku od 14 do 17 let. Minulý měsíc i kubánská oficiální média přiznala, že kvůli červencovým protestům trestně stíhá 790 lidí, z toho 55 ve věku 16 a 17 let.

Další velkou demonstraci chystalo v polovině listopadu opoziční hnutí Archipiélago pod názvem Občanský pochod za změnu. Vláda ale předtím spustila masovou kampaň proti disidentům, řadu z nich pozatýkala a jiným v den demonstrace policie bránila vyjít z domu, takže do ulic nakonec vyšla jen hrstka Kubánců.

Tento víkend zadržely kubánské úřady už čtvrtou neděli v řadě také šéfku opozičního hnutí Dámy v bílém Bertu Solerovou, která chtěla spolu s dalšími pokojně demonstrovat za propuštění lidí souzených kvůli červencovým demonstracím. Hnutí Dámy v bílém oznámilo v lednu obnovení svých někdejší pravidelných nedělním protestů za svobodu pro politické vězně.

Hnutí Dámy v bílém vzniklo v roce 2003 během takzvaného Černého jara, kdy kubánský režim pozatýkal 75 disidentů a odsoudil je k vysokým trestům vězení. Založily ho manželky, matky, sestry či dcery těchto odsouzených a dalších politických vězňů, které začaly každou neděli po mši pořádat pokojné pochody oblečeny symbolicky v bílém. V roce 2005 dostalo toto hnutí od Evropského parlamentu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Solerová a další držitel této ceny Guillermo Fariňas loni v prosinci prohlásili, že zvažují vrácení ocenění, protože EU podle nich nedostatečně podporuje boj za dodržování lidských práv na Kubě.