Na krásu se nehraje, řekla Plíšková po upracovaném postupu

Paříž - O svém výkonu se tenistka Karolína Plíšková nechtěla po prvním kole Roland Garros raději moc bavit. K postupu přes nadšeně hrající egyptskou soupeřkou Majar Šarífovou se na zmoklé pařížské antuce dostala s obtížemi.

Půl zápasu na centrkurt drobně pršelo, s těžkými míči zpočátku česká hráčka jen stěží ukončovala výměny a více kazila. V prvním setu nevyužila osm setbolů a kontrolu nad zápasem přebrala až po zlepšení od druhé sady a dobrým servisem v závěru.

"Byly tam lepší momenty, ale převažovaly asi horší. Na krásu se nehraje. Podmínky asi nejsou z mých oblíbených a trápí se v nich asi každej. Bylo to upracovaný a asi bych se v tom víc nehrabala," konstatovala Plíšková na videokonferenci.

Zápas dokončila s 45 vítěznými údery a 46 chybami. "Vadil mi déšť. Moc zápasů jsem v takových podmínkách nevyhrála," uvedla k počasí. "Bylo to těžké zabít. Míče se nasákly a v kombinaci s těmi jejími kopečky to byla blbá kombinace," poukázala Plíšková na vysoké liftované míče, které jí dělaly problém.

Hrálo se na hlavním kurtu Philippa Chatriera. Ten má nově zatahovací střechu, ale na zápas Plíškové zůstala roztažena. Češka si ale o zavření sama neřekla. "Pomoc by to určitě byla, ale nechtěla jsem to vůbec řešit a nikdo to nenavrhnul. Pak mi říkali, že ani ostatní zápasy až na jeden nebyly přerušený," řekla.

Šarífová je další z řady tenistek, které se v prvních kolech na grandslamech snaží vytáhnout na favoritky. Až 172. hráčka žebříčku trefovala rohy, dobře podávala a občas úspěšně zkrátila hru za síť. "Tyhle holky nemají co ztratit, ale dokážou zahrát dobře tak set, set a půl. Vydržet celý zápas, to už je pro ně těžký. Mám víc zkušeností než ona, na to jsem spoléhala a pořád věřila, nevzdávala jsme se," řekla Plíšková.

Proto si semifinalistka Roland Garros z roku 2017 opakovala, že musí hrát pořád svůj styl. A od druhého setu razancí naděje Šarífové utnula. "Když budu hrát rychle, není moc holek, co by mě přehrály rychlostně, i když jsou mladší," řekla. Byla si ale vědoma, že dobrý výkon nepodala. "O tom se nebudeme bavit, ale počítá se postup."

Stehenní sval, kvůli kterému před týdnem nedohrála finále v Římě, neměla ani zatejpovaný. Po čtyřech dnech klidu a několika trénincích hrála bez omezení. "Ne že bych o tom nevěděla, ale hru a pohyb to nelimituje. Uvidíme, jak budu další den chodit, přece jen jsme hrály dost dlouho, ale mám tady fyzia," řekla Plíšková.

Hodně tenistek nastoupilo do utkání kvůli chladu v legínách, některé i v bundě. Plíšková hrála klasicky v sukni a tílku bez rukávů. "Nevím, co by muselo padat, abych nasadila legíny. Tričko s dlouhým rukávem nemusím, to jsem měla pro jistotu v tašce, ale dneska nebyla taková zima, bylo nějakých osmnáct stupňů," podotkla.