Na kostele v klášteře v Plasích odkryli odborníci románský portál

Plasy (Plzeňsko) - Unikátní a mimořádně cenný románský portál z 12. století odkryli odborníci při opravě barokně přestavěného kostela Nanebevzetí Panny Marie v klášteře v Plasích na Plzeňsku. O existenci románského průčelí kostela se dozvěděli poprvé až v roce 1996, o necelých deset let později zjistili díky sondám i to, že nad dveřmi portál obsahuje reliéfní plochu - tympanon. Teprve letos ale celý portál ze třetí čtvrtiny 12. století díky rekonstrukci kostela stavebníci odkryli.

Cennou ukázku středověkého stavitelství totiž 353 let překrýval raně barokní portál, který v roce 1666 stavitelé vložili do románského portálu jako do montážního otvoru, řekl dnes ČTK Zdeněk Chudárek z Národního památkového ústavu, který se průzkumu plaského kláštera dlouhodobě věnuje.

Podle něj je zatím předčasné hovořit o tom, zda po rekonstrukci zůstane odkrytý románský portál nebo zda se před něj vrátí barokní.

Románský portál je přes pět metrů vysoký, tympanon je široký 2,5 metru a je zdobený symboly typickými pro 12. století. "Je to úplně něco jiného než katedrální tympanony, které vyprávějí biblické příběhy s postavami, tady jsou cisterciácké křesťanské symboly, které mají velmi starý původ. Představují procesní kříže, stromy života, strom poznání, ve středu je pilíř, který podpírá nebesa, dále jsou tam symboly Slunce a Měsíce a symboly Panny Marie," popsal Chudárek. Mimořádný je podle něj i víc než 1,5 tuny těžký překlad, na němž je tympanon zavěšen. "Je to zcela mimořádný konstrukční prvek, který byl v architektuře románské už velmi archaický. Je to přepis antické architektury," řekl Chudárek. Podle něj lze podobné dochované cisterciácké prvky spočítat na prstech jedné ruky.

Když barokní stavitelé přestavovali kostel, románský portál původně použili, asi ho i nabarvili. Tři roky po dokončení přestavby průčelí ho ale překryli barokním portálem. Portál ale není jediný poklad, který stavitelé při opravě kostela objevili. Na figurální konzole gotické žebrové křížové klenby boční kaple letos objevili motiv divého nebo také lesního muže, zřejmě z počátku 14. století, kdy měl svou symboliku.

"Jedná se o výjimečné dílo vrcholné gotiky, kterou možná lze spojit s hutí Matyáše z Arrasu, stavitele svatovítské katedrály," popsal Chudárek.

Oprava za 70 milionů korun, již většinou zaplatila dotace EU, skončí v prosinci 2020. Stavebníci mají zatím za sebou třetinu prací, řekl ČTK štukatér Martin Spousta. Opravila a zpevnila se místy propadlá pískovcová dlažba, která je na ploše téměř 900 metrů čtverečných, řekl. Pokračovat budou stavební i restaurátorské práce. Kromě kostela, který patří církvi, se úpravy za 100 milionů rozbíhají i v areále kláštera, který spravuje NPÚ. I na tuto akci přispěla EU.