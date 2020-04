Na koronavirus v USA zemřelo znovu přes 2000 lidí za den

Washington - Na nemoc covid-19 způsobenou koronavirem zemřelo ve Spojených státech za posledních 24 hodin 2082 lidí. Je to teprve podruhé, co v zemi počet úmrtí za den překonal v jiných státech dosud nepokořenou dvoutisícovou hranici. Koronavirus se v USA prokázal již u více než 600.000 lidí, celkový počet obětí nemoci covid-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, tam činí přes 25.700. Oznámila to agentura Reuters. Město New York, největší ohnisko nákazy v zemi, dnes nicméně uvedlo, že tam podle jeho odhadu na koronavirus zemřelo o více než 3700 lidí více, než se dosud předpokládalo.

Reuters uvádí, že dnešní bilance je za 24 hodin rekordní, podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse však 10. dubna úřady oznámily úmrtí několika desítek lidí více. Počet mrtvých se v USA za jeden týden zdvojnásobil. Množství infikovaných je přitom v zemi více než třikrát větší než v kterékoliv jiném státě.

V pondělí činil denní nárůst 1514 zemřelých, předchozí bilance za 24 hodin byla 1920 obětí a té předcházela bilance 2108 mrtvých za den. Dnes oznámené údaje jsou proto zklamáním nadějí, že pandemie koronaviru již po dosažení svého vrcholu v zemi ustupuje.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo dnes oznámil, že počet osob hospitalizovaných s diagnózou covid-19 dnes poprvé od počátku pandemie ve státě klesl. Mohlo by to podle něj znamenat, že krize se v tomto druhém nejlidnatějším státě na východě USA blíží svému vrcholu. Růst počtu úmrtí je ale stále alarmující, dodal Cuomo.

Město New York dnes uvedlo, že do počtu zemřelých na covid-19 nově započítalo více než 3700 lidí. Podle místních představitelů se jedná o odhad počtu osob, které od 11. března zemřely po nákaze koronavirem, ale nikdy na něj nebyly testovány. Celkový počet obětí tak po úpravě statistik překonal hranici 10.000. V největším americkém městě v přepočtu na počet obyvatel zemřelo mnohem více lidí než v Itálii, která je nejhůře zasaženou evropskou zemí, napsal list The New York Times.

Epidemie vážně komplikuje zasedání amerického Kongresu, po Sněmovně reprezentantů dnes i Senát zrušil veškeré dubnové schůzování a stanovil nejbližší možný termín příštího zasedání na 4. květen. Sněmovna o tomto datu rozhodla už v pondělí.

Podle agentury AP členové obou komor využijí tento čas k úvahám o novém nastartování americké ekonomiky. Pokrok v tomto směru blokovala karanténa, která poslancům a senátorům brání v osobní účasti na schůzích. Původně se obě komory měly sejít příští týden.