Na konta sbírek na pomoc zasaženým obcím na Moravě rychle přibývají peníze

Praha - Na konto sbírky Nadace Via, která pomůže bouří zasaženým obcím na Moravě, poslali lidé do 8:00 zhruba deset milionů korun, přispělo přes 10.000 lidí. Sbírku vyhlásila například i Diecézní charita Brno. Lidé mohou posílat peníze přímo na zřízený účet, přispět je možné také posláním DMS z mobilních telefonů. Online charitativní sbírku založila i dárcovská platforma znesnáze21. Lidé i firmy nabízejí také materiální pomoc - nářadí, oblečení nebo plachty na provizorní zakrytí poškozených střech. Nabídky se objevují hlavně na sociálních sítích.

Brněnský biskup Vojtěch Cirkle vyhlásil na neděli také mimořádnou kostelní sbírku na pomoc lidem zasaženým katastrofou na jihovýchodní Moravě. "Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, všem, kteří přispějí finančně i těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí," uvedl Cikrle.

Bouře s kroupami o velikosti tenisových míčků i s tornádem se ve čtvrtek večer prohnala především Břeclavskem a Hodonínskem. Bouře ničila domy, auta i zeleň. Podle mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaely Bothové zemřeli na následky bouřky tři lidé.

Dárcovská kampaň Nadace Via prostřednictvím portálu Darujme pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat, uvedli organizátoři sbírky. Peníze na kontě rychle přibývají. Do 23:30 poslali lidé kolem půl milionu korun, ráno během hodiny do 8:00 narostla sbírka o více než tři miliony korun.

Přes Diecézní charitu Brno mohou lidé posílat peníze na konkrétní účet nebo přispět dárcovskou DMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 poslanou na číslo 87777. Na sbírku platformy znesnáze21, která umožňuje založit online charitativní sbírku v krátkém čase i fyzickým osobám, upozornil miliardář Karel Janeček na twitteru. Zatím se vybralo přes půl milionu korun.

Lidé a firmy se snaží pomoci také materiálně. Například Rohlík.cz na twitteru uvedl, že ráno zaveze do postižených oblastí základní potraviny i dětské potřeby. Mluvčí telefonního operátora T-Mobile Zuzana Svobodová již ve čtvrtek uvedla, že operátor posílá přes neziskovou organizaci Adra dar pět milionů korun na záchranné práce, základní potřeby pro zasažené domácnosti a odstraňování škod.