Na kongresu ODS se mluvilo o bývalé vládě, Ukrajině či příštích volbách

Praha - Kritika bývalé vlády Andreje Babiše (ANO), podpora Ukrajiny po ruské invazi i plány týkající se nadcházejících voleb zaznívaly v dnešním úvodním dni volebního kongresu ODS. Vládní strana se v prvním ze dvou dnů pražského sjezdu věnovala projevům stranických špiček a politické diskusi, volit nejužší vedení bude v sobotu. Premiér Petr Fiala dnes podle očekávání potvrdil, že svou funkci předsedy občanských demokratů bude obhajovat. Projevy se nesly často ve vítězném duchu poté, co se občanským demokratům loni podařilo vrátit do Strakovy akademie.

Fiala v úvodu kongresu s odkazem na dění na Ukrajině označil za štěstí, že už se vláda neopírá o komunisty a proruské extremisty. Válka podle něj ale současně staví kabinet před problémy, které žádný v moderní historii ČR dosud neřešil. "Nemůžeme se spolehnout na konstruktivní opozici, ale pouze sami na sebe. Není to jednoduché. Ale jsme připraveni to zvládnout," řekl.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) doplnila, že Rusko slyší pouze na sílu, takže je zásadní i česká pomoc Ukrajině. Připomněla, že Česko už na Ukrajinu poslalo vojenský materiál za 1,1 miliardy korun. "Musíme činit maximum pro to, aby ukrajinská strana byla silná a nepřítele porazila, je to naším bytostným zájmem, protože víme, že na Ukrajině se bojuje i za nás," uvedla. Podobně se vyjádřil i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), když hájil výdaje na armádu a pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Politici ODS také kritizovali počínání předchozí Babišovy vlády při covidové epidemii. "Vyšli jsme z pandemie se stamiliardovými dluhy, z nichž bohužel významná část byla rozházena minulou vládou na výdaje, které s pandemií vůbec nesouvisely," uvedl Fiala. Podle Černochové musí nynější vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN po "mejdanu" socialistických a populistických vlád opět nastolit odpovědnost, kompetentnost, racionální přístup a reformy.

Fiala ocenil, že se před loňskými volbami do Sněmovny povedlo vytvořit koalici Spolu. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) by měli vzít občanští demokraté jako výzvu to, aby byl zvolen prezident, který se za dva roky zúčastní příštího stranického kongresu. Fiala odmítl novinářům potvrdit, že by se při sjezdu mělo v kuloárech rozhodnout o kandidátovi Spolu do prezidentské volby. Kandidáti ODS, TOP 09 a lidovců do Senátu však ale podle šéfa frakce ODS a TOP 09 v Senátu Zdeňka Nytry letos v některých obvodech půjdou proti sobě. Dohoda koalice Spolu na vzájemné podpoře platí alespoň pro druhé kolo, uvedl.

První den kongresu zpestřil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který si namísto politického projevu připravil krátký komický výstup. Mimo jiné v něm ve verších předjímal, jak budou novináři o sjezdu psát. Delegáti si připomněli v úvodním videu 30 let ODS, ale také zhlédli klip, který natočil Fiala po svém nástupu do čela strany.

Počtvrté obhajovat post předsedy bude Fiala v sobotu poté, co na sjezdu vystoupí šéfové ostatních vládních stran či ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis. Fiala podobně jako první místopředseda ODS a ministr financí Stanjura nemá protikandidáta.

O místa řadových místopředsedů mají zájem vedle dosavadních - ministrů Martina Baxy a Martina Kupky a europoslance Alexandra Vondry - také senátor Tomáš Goláň a pražský zastupitel a viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Funkci místopředsedy nebude naopak obhajovat Vystrčil.