Na konci března by podle ÚZIS mohlo v ČR být 3000 případů nákazy

Praha - Na konci března by podle Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) mohlo být v ČR asi 3000 případů nákazy COVID-19. Na konci dubna se očekává kumulativně asi 15.000 nakažených, včetně už vyléčených. Lůžková péče by tento počet měla zvládnout, řekl dnes ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Denní přírůstky nakažených klesají a zřejmě budou stagnovat. Je to podle něj důvod k mírnému optimismu. Podíl seniorů mezi nakaženými asi 17 procent, daří se je tedy zřejmě přijatými opatřeními chránit. Španělsko má asi 50 procent.

Hospitalizovaných je podle ÚZIS deset až 11 procent ze všech nakažených. Zhruba pětina z nich potřebuje intenzivní péči. Jeden nakažený v ČR v průměru 12. března nakazil 2,64 osoby. Po opatřeních číslo podle ÚZIS klesá, za týden by mohlo být 1,2.

Prioritou jsou podle MZ kapacity pro nemocné a testování Prioritou je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mapování kapacit lůžek pro nemocné s COVID-19 a navýšení testování. Za pondělí bylo otestováno téměř 2250 lidí, Akademie věd se zapojí tento týden, řekl dnes ráno na tiskové konferenci. Informační systém Ústavu zdravotnických informací a statistiky podle jeho ředitele Ladislava Duška sbírá data z laboratoří, krajských hygienických stanic a údaje o hospitalizacích z nemocnic. "Modul monitoruje každou jednotlivou hospitalizaci každý jednotlivý den, ode dneška každou jednotlivou změnu. Pomůže to monitorovat kapacity, systém bude v nemocniční části schopný reagovat v hodinách," řekl Dušek. Systém zaznamenává stav pacientů nebo jestli potřebují lůžka jednotky intenzivní péče.

Prymula: Zdravotníci by mohli mít karanténu jen deset dní

Lékařů intenzivní péče je asi 4000, sester 15.500. Lůžek na odděleních intenzivní péče je asi 4450, plicních ventilací je na nich 2080. Jejich kapacita je využitá asi na 63 procent, řekl dnes novinářům předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly by při vyčerpání personálních kapacit zdravotníků pro péči o nakažené s nemocí COVID-19 mohlo být možné zkracovat u nich karanténu na deset dní. Zatím taková situace ale nenastala, řekl.

Hromadné akce budou opět možné jako jedny z posledních

Hromadné akce budou podle ministra Vojtěcha opět povolené jako jedny z posledních, podobně otevření škol. Rozvolňování opatření umožní podle jeho náměstka Prymuly takzvaná chytrá karanténa, kdy se budou rychle vyhledávat a izolovat konatky nakažených. Zásadní je nastartování průmyslu, řekl dnes Prymula novinářům.

Nový způsob karantény chce ministerstvo spustit po Velikonocích. "Do tří dnů chceme vytipovat kontakty pozitivních, ty co nejrychleji otestovat a izolovat jejich kontakty. Místa, kde se vyskytovali, by se pak měla dezinfikovat," uvedl náměstek.

"Chceme nastartovat zejména běh průmyslu. Nepočítali jsme, že výrobu zastaví automobilový průmysl," doplnil.

"Pravděpodobně půjdeme zpětně, jak byla opatření zaváděna. Hromadné akce, kultura, koncerty a fotbalové zápasy budou jedny z posledních, které uvolníme," řekl ministr k uvolňování restriktivních opatření.