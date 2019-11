Na Koncert pro budoucnost přišly na Václavské náměstí tisíce lidí

Praha - Na Václavském náměstí se dnes uskutečnil Koncert pro budoucnost. Podle policie dorazilo 35.000 až 40.000 lidí. Pořadatelé připravili program s vystoupeními desítek hudebníků a známých osobností. Videoprojekce na historickou budovu Národního muzea připomněla události minulého století a pád totality. Publikum vyslechlo také dalajlamův pozdrav. Tibetský duchovní vůdce lidi v Česku vyzval, aby šířením Havlova odkazu přispěli k mírovému uspořádání světa.

Koncert zahájila zpěvačka Aneta Langerová. Do programu organizátoři zařadili třeba vystoupení kapel Poletíme?, Vltava, Dunaj, Tata Bojs, Buty, Mig 21 či Vypsaná fixa. Krylovu píseň Anděl zazpíval Thom Artway. S Modlitbou pro Martu vystoupila zpěvačka Annamária d´Almeida. Českou hymnu slyšelo náměstí v podání Matěje Rupperta z kapely Monkey Business.

Hudební čísla proložili organizátoři krátkými proslovy známých osobností. Pořadatelé pozvali třeba kněze Tomáše Halíka a Václava Malého, právníka Jiřího Přibáně, spisovatele Jáchyma Topola, novinářku Lídu Rakušanovou, ústavního právníka Jana Kyselu, ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského, bývalé studentské vůdce Martina Mejstříka a Šimona Pánka a někdejšího náčelníka generálního štábu české armády a bývalého předsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla.

"Přes všechno, co se děje, je to velký úspěch, kde jsme (30 let po pádu komunistického režimu)," řekl publiku na Václavském náměstí Pánek. Podle něj nemá smysl propadat apatii a naštvanosti, a tím přispívat k dalšímu rozdělování společnosti. "Mnozí z nás, kteří jsme byli před 30 lety na náměstích a balkonech, jsme spoustou věcí znechuceni. Nejhorší je si ale myslet, že ti, kteří tu nejsou, nic nechápou, nejsou dost chytří a jejich hlas je míň než náš. Jestli máme mít šanci v této zemi slušně žít, musíme rozdíly překonat," vyzval Pánek. O nerozdělování společnosti mluvili i další vystupující.

Publikum si vyslechlo také pozdrav, který k 30. výročí sametové revoluce poslal dalajlama. Tibetský duchovní vůdce v něm řekl, že "české bratry a sestry" zdraví se vzpomínkou na svá setkání s prezidentem Václavem Havlem. Vyzval Čechy a Češky, aby šířením Havlova odkazu přispěli k mírovému uspořádání světa. Vyjádřil obdiv k zásadám Evropské unie, která vznikla na mírovém základu. "Jsem čím dál tím starší, ale stále se snažím o to, aby na této planetě panoval mír," řekl na závěr dalajlama. Dodal, že na prezidenta Václava Havla nikdy nezapomene.

Události minulého století a pád komunismu ukázala videoprojekce na historickou budovu Národního muzea. Organizátoři ji zopakovali ještě na úplný závěr koncertu po písni Svoboda není levná věc v podání skupiny Mig 21. Projekce připomněla válečnou vřavu, maďarské povstání, okupační tanky v Československu v roce 1968, Chartu 77, polskou Solidaritu, Palachův týden, pád zdi v Berlíně, zásah na Národní třídě i následující okamžiky. Na závěr se český dvouocasý lev zbavil ve znaku rudé hvězdy a získal korunu. Lidé si na Václavském náměstí po 30 letech zazvonili i klíči.

Kvůli vzpomínkovým akcím a koncertu platila v centru dopravní omezení. Na magistrále u Václavského náměstí před muzeem mají podle policie trvat do půlnoci.

Až 40.000 lidí přišlo dnes odpoledne podle odhadů policie na Národní třídu v Praze při oslavách 30. výročí sametové revoluce. Podobný počet lidí dorazil vpodvečer i na Václavské náměstí, kde začal Koncert pro budoucnost a ve 22:00 se tam uskuteční videoprojekce. Policie to uvedla na twitteru. Národní třída se během odpoledne zcela zaplnila a dav lidí se přeléval i do okolních ulic.

Příliv lidí začal již po 14:30 průvodem kopírujícím pochod demonstrantů v listopadu 1989 z Albertova na Národní třídu. "Odhadované počty účastníků na dnešním pochodu z Albertova je 8000 až 10.000, počet účastníků v ulici Národní až 40.000," oznámila policie před 18:30.

Ve stejnou dobu bylo podle policistů aktuální také 35.000 až 40.000 lidí na Václavském náměstí. "Počet se však s ohledem na změnu programu může změnit," doplnila policie.

Kolem 16:00 se část lidí začala z Národní přesouvat na Václavské náměstí na Koncert pro budoucnost. I oni museli jít bočními ulicemi.

Součástí programu na Národní třídě byl i videomapping, který připravila společnost Post Bellum. Ta spravuje portál Paměť národa. Na fasády domů se dnes promítaly třeba tváře lidí, kteří se komunistickému režimu postavili. Na videoprojekcích se podílely umělecká skupina 3dsense a spolek Díky, že můžem.

Do průvodu z Albertova se zapojilo podle odhadů až 10.000 lidí

Z Albertova vyrazil dnes odpoledne studentský průvod směrem na Vyšehrad po stejné trase jako před 30 lety. Pořadatelé chtěli tehdejší události, které vedly k pádu komunistického režimu v někdejším Československu, připomenout a rekonstruovat. S transparenty a českými vlajkami se podle odhadů organizátorů vydalo dnes na pochod až 10.000 lidí. Na akci dohlížely desítky policistů.

Průvodem 17. listopadu 1989 pokračovalo povolené studentské shromáždění na Albertově, kterého se tehdy zúčastnilo asi 15.000 lidí. Na pochod se vydali zhruba o dvě a půl hodiny později než dnešní účastníci, tedy kolem 17:00. Zhruba po hodině na Vyšehradě oficiální část akce skončila položením květin, zapálením svíček a zpěvem hymny. Většina přítomných pak ještě pokračovala do centra. Na Národní třídě je zastavila policie. Policejní kordony postupně stlačovaly dav, prchající lidi příslušníci bili. Po 21:00 byla demonstrace rozehnána.

Pořadatelé připravili pro dnešek kytice narůžovělých růží, jednotlivé květy na Vyšehradě rozdávali. Květiny nesli i demonstranti v listopadu 1989. Po cestě se je pak snažili dávat příslušníkům bezpečnosti za jejich štíty.

Na Vyšehradě na pódiu vystoupili se svým svědectvím lidé, kteří v průvodu před 30 lety byli. Popisovali své vzpomínky na dění na Národní třídě. Mluvili o výpadech tehdejších policistů proti demonstrantům, o útěku Mikulandskou ulicí či o ukrývání se potmě ve vchodech okolních domů. Připomněli také falešnou zprávu o úmrtí studenta Martina Šmída. Shodli se na tom, že této informaci bez pochybování po svém zážitku z místa policejního zásahu uvěřili.

Z Vyšehradu se účastníci přesouvali na náplavku, kde u připravených instalací pokládali květiny a zapalovali u nich svíčky. Pokračovalo se pak na Národní třídu na řadu dalších akcí. Policie na twitteru uvedla, že na průvod dnes dohlížely desítky policistů.

Při zásahu na Národní třídě v roce 1989 utrpělo zranění přes 560 lidí. Z 1600 zasahujících příslušníků Sboru národní bezpečnosti (SNB) byly obžalovány tři desítky, většina z nich vyvázla s podmíněnými tresty. Za použití násilí vůči demonstrantům byl na 14 měsíců do vězení v roce 1994 odsouzen bývalý major SNB Zdeněk Šípek. Trest čtyři a půl roku vězení v roce 1990 dostal bývalý nadporučík Jaroslav Oudrán, který hodinu po skončení zásahu bezdůvodně fyzicky napadl a zranil ženu. V roce 1992 byl propuštěn na podmínku.