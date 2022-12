Na komentované krmení zvířat do brněnské zoo přišlo 1500 lidí

Brno - Do brněnské zoo přišlo kolem 1500 lidí na komentované krmení zvířat, například tygra, rosomáka nebo pandy. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Vaňáč. Podle něj bylo až kolem deseti stupňů, přesto se v místě udržel sníh.

Fotogalerie

Tygři dostali maso, rosomák kuře a panda směs s oblíbeným bambusem. Další krmení bylo u vlků nebo sobů. "Zvířata mají přesně stanovené dávky, kolik mohou denně sežrat," uvedl Vaňáč.

Vánoční krmení zvířat je tradiční akcí, kvůli pandemii covidu si jej ale lidé poslední dva roky nemohli užít. Letos ho zoo opět připravila. "Přišlo 1500 lidí, což je standardní návštěva," řekl mluvčí.

Zoo je otevřená i přes svátky. Dnes nabídla lidem prohlídky od 9:00 do 14:00, stejné to bude i poslední den v roce. Od neděle do pátku mohou zájemci přijít od 9:00 do 16:00 stejně jako na Nový rok.

Zoo Brno chová kolem 2250 zvířat, zhruba 400 druhů. Loni do ní přišlo o několik tisíc návštěvníků víc než předloni, téměř 267.000. V roce 2019, kdy nebyla ČR zasažená pandemií covidu, přišlo zhruba 331.000 návštěvníků. Bylo to nejvíc od roku 1997, od kdy zoo vede přesnou evidenci prodaných vstupenek.