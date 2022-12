Na komentář moderátora Clarksona o Meghan přišel rekordní počet stížností

Londýn - Rekordní počet stížností obdržela britská novinářská organizace IPSO na komentář moderátora Jeremyho Clarksona, v němž mimo jiné napsal, že nesnáší manželku britského prince Harryho Meghan. Do dnešního rána si na něj stěžovalo 17.500 lidí. To je podle listu The Guardian více, než jich nezávislá organizace dohlížející na standardy novinářské práce dostala za celý loňský rok.

Moderátor, který se proslavil v motoristické show Top Gear, v pátečním komentáři pro The Sun Meghan kritizoval kvůli nedávno zveřejněné dokumentární sérii streamovací platformy Netflix. Napsal, že se mu Meghan hnusí "na buněčné úrovni" srovnatelně jako sériová vražedkyně Rose Westová. Také poznamenal, že "sní o dni, kdy se (Meghan) bude muset promenádovat nahá ulicemi každého města v Británii, zatímco davy budou skandovat 'hanba!' a házet na ni kusy exkrementů".

Po vlně kritiky web listu článek na jeho žádost stáhl a Clarkson slíbil, že si příště dá stran svých komentářů pozor. Za svá slova se ale neomluvil.

Na vedení bulvárního deníku už se obrátilo také přes 60 poslanců z různých stran, kteří požadují omluvu a přijetí opatření vůči Clarksonovi. Tvrdě kritizují "násilný a k ženám nenávistný jazyk", který podle nich v Británii nemá místo. Připomínají, že Meghan čelila výhrůžkám smrtí, a tvrdí, že sloupky, jako byl ten Clarksonův, přispívají k "nepřijatelné atmosféře nenávisti a násilí".

Mezi kritiky dvaašedesátiletého moderátora se zařadila i jeho dcera Emily, která dala najevo, že je "proti všemu, co táta napsal o Meghan Markleové".

Novinářská organizace IPSO slíbila, že při prověřování stížností bude postupovat jako vždy. Upozornila ale, že jí to kvůli množství stížnosti bude trvat déle. Za celý loňský rok stížností obdržela 14.355.