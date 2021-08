Na klubové scéně to bude můj největší zápas, řekl Hložek k odvetě v Monaku

Monako - Za největší zápas v klubové kariéře označil útočník fotbalové Sparty Adam Hložek úterní odvetu 3. předkola Ligy mistrů v Monaku. Pražané budou na Stade Luis II. dohánět ztrátu 0:2 z prvního duelu. Hložek cítí z mužstva odhodlání a věří, že dvojutkání může zdramatizovat.

"Na klubové scéně to bude určitě můj největší zápas a myslím si, že i pro většinu z týmu. Tým máme mladý, budou to dobré zkušenosti. Musíme předvést to nejlepší z nás a potrápit je," řekl Hložek na tiskové konferenci na dotazy ČTK.

Věří, že ještě není nic ztraceno. "Z týmu cítím odhodlání. Samozřejmě si uvědomujeme, že Monako je kvalitní tým, už to ukázali v prvním zápase. Přijeli jsme sem to zdramatizovat. Můžeme jenom překvapit. Necháme tam maximum a uvidíme, na co to bude stačit," uvedl devatenáctiletý ofenzivní univerzál.

"Pro nás bude hlavně důležité využít každou situaci, kterou dostaneme ke vstřelení gólu. Musíme ji stoprocentně využít. Když dáme rychlý gól, tak to určitě můžeme zdramatizovat," konstatoval sedminásobný český reprezentant.

Tlak ale nepociťuje. "Víme, že máme jistou Evropskou ligu, můžeme jít do toho uvolněně. Můžeme jenom překvapit. Dobře jsme se na to připravili. Zítra musíme ukázat, jak kvalitní tým jsme," prohlásil Hložek.

Letenští budou na hřišti osminásobného francouzského mistra postrádat kapitána a záložníka Bořka Dočkala, který se zranil v sobotním ligovém duelu s Karvinou. "Bude to samozřejmě citelná ztráta kapitána týmu. Myslím si, že nejen na hřišti, ale i v kabině. Je to velký lídr. Velká ztráta to určitě bude," řekl rodák z Ivančic.

Vítěz dvojzápasu postoupí do závěrečného play off, kde narazí buď na Genk, nebo Šachtar Doněck. Poraženého čeká základní skupina Evropské ligy.