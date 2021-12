Na Klínovci začala lyžařská sezona, přijely stovky lyžařů

Do oblasti Šerlichu a Velké Deštné v Orlických horách vyrazily desítky běžkařů. Podmínky jsou dobré, na hřebenech leží okolo 30 centimetrů sněhu, zjistila ČTK na místě a od zástupců horské služby. Zaparkovaná auta výletníků v sedle mezi Šerlichem a Velkou Deštnou podle policie problémy v dopravě nezpůsobila.

"Parkoviště u Šerlichu se během dopoledne sice zaplnilo, ale problémy v dopravě tam nejsou," řekla dnes ČTK policejní mluvčí Eliška Majerová.

Jde o oblíbené výchozí místo pro turistiku v této části Orlických hor. Problémy tam bývají často v zimních měsících, hlavně o víkendech. Když se zaplní parkoviště v horském sedle, auta parkují, kde nemají, podél hlavní silnice spojující středisko v Deštném s Orlickým Záhoří a komplikují průjezd.

Běžkaři v Orlických horách mají tento víkend poprvé v současné zimní sezoně slušné podmínky pro lyžování. Mají k dispozici desítky kilometrů upravených stop. Hlavní nápor Orlické hory ale teprve čekají. Zatímco v Krkonoších některá lyžařská střediska zimní sezonu zahájila, v Orlických horách v Královéhradeckém kraji první areály plánují zahájení sezony na příští týden.

V Orlických horách bylo dnes většinou zataženo, postupně od západu na většině území sněžilo. Nejvyšší denní teploty se pohybovaly od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, vítr v nárazech mohl dosahovat rychlosti přes 70 km/h. Podobné počasí se očekává také v neděli, kdy má být zataženo s občasným sněžením, přičemž odpoledne by mělo srážek ubývat. Noční teploty budou pod nulou a nedělení denní teploty mezi minus dvěma až plus dvěma stupni Celsia.