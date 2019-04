Kladno - Na úspěšné kladenské hokejisty čekala dnes před domácím zimním stadionem v Kladně více než stovka fanoušků. Scházet se sem začali již kolem pátečních 22:00, příjezdu hokejistů se lidé dočkali krátce před půlnocí. Hlavní hvězda zápasu s Českými Budějovicemi Jaromír Jágr ale za fanoušky nedorazil.

Autobus s hokejisty se u stadionu objevil pár minut před půlnocí, jeho příjezd doprovázely pokřiky fanoušků a ohňostroj. Přivítat úspěšné hráče přijeli i místní hasiči.

Již od 22:00 skandovali fanoušci před stadionem řadu sloganů. Mezi nimi nechybělo například "Kladýnko! Do toho! Kladýnko do toho! Hej, hej!", "Kladno se? Nevzdává! Bojuje! Válčí dál! A my ta pravá síla jsme! Co ho žene do boje!" nebo "Hoši, děkujeme". Pár fanoušků pokřikovalo také hanlivá hesla útočící na jiné kluby či trenéry.

Čekající fanoušci neopomíjeli dnešní výkon Jaromíra Jágra, děkovali mu za něj například pokřikováním "My chceme Jardu Jágra na bankovce mít". Čekání na příjezd hráčů doprovázela dobrá nálada, na zdi místního stadionu visel transparent s logem Rytířů a nápisem "My jsme Kladno!". Pod ním byl nalepen transparent "ELH, vítej doma!".

"Věřili jsme tomu celou dobu, že Kladno dneska zápas vyhraje. Jsme rádi, že jsme zase zpátky (v extralize)," řekl dnes ČTK jeden z čekajících fanoušků.

Hokejisté Kladna vyhráli v 10. kole baráže o extraligu v Českých Budějovicích 4:2 a slaví návrat do nejvyšší soutěže po pěti letech. Čtyřgólovým představením zařídil vítězství sedmačtyřicetiletý majitel Rytířů Jaromír Jágr.