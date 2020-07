Na kempech klubů před dokončením NHL se představí 23 Čechů

New York - V kádrech klubů NHL, které se ode dneška začínají chystat na dokončení sezony po pandemii koronaviru, je dohromady 23 českých hokejistů. Zastoupení mají v polovině z 24 celků, pro něž bude ročník pokračovat v kvalifikaci play off nebo už mají jistý postup do 1. kola a čeká je předtím ještě skupina o nasazení.

Nejpočetnější zastoupení hráčů z tuzemska je v Bostonu. Vítěz Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým nedokončené základní části má v kádru hned pětici Čechů. Vedle ofenzivních opor Davida Pastrňáka, Davida Krejčího i dalšího útočníka Ondřeje Kašeho jsou to obránce Jakub Zbořil a brankář Daniel Vladař, který na premiéru v NHL stále čeká a v kempu je jedním ze čtveřice gólmanů.

Silné zastoupení má se čtveřicí Čechů rovněž Washington, který má taktéž jistou účast ve čtvrtfinále Východní konference. Capitals mají ve výběru obránce Radka Gudase, Michala Kempného, útočníka Jakuba Vránu a gólmana Vítka Vaněčka, který také ještě NHL nechytal.

Žádný český hráč není v týmech Arizony, Columbusu, Edmontonu, Floridy, Minnesoty, Montrealu, Nashvillu, St. Louis, Toronta, Vancouveru, Winnipegu ani Pittsburghu. Za Penguins sice pravidelně nastupoval útočník Dominik Simon, ale v polovině května se podrobil operaci ramena, po které měl naplánovanou nejméně půlroční pauzu.

Ze stabilních hráčů se nepředstaví v dohrávce sezony v dresu Dallasu ani obránce Roman Polák. Ten využil možnosti se účasti v play off vzdát a už se bude chystat na nové angažmá v extraligových Vítkovicích.

Kluby do dějišť soubojů v Torontu (Východní konference) a Edmontonu (Západní konference, finále obou konferencí a finále Stanleyova poháru) mohou vzít maximálně 31 hráčů. Mezi hokejisty pozvané na kempy se nedostali útočníci Martin Kaut z Colorada a David Kaše z Philadelphie.

Po dvou zástupcích z tuzemska je v Carolině (Petr Mrázek a Martin Nečas), Chicagu (David Kämpf a Dominik Kubalík), v New York Rangers (Libor Hájek a Filip Chytil) a Tampě Bay (Jan Rutta a Ondřej Palát). Po jednom v Calgary (David Rittich), Coloradu (Pavel Francouz), Dallasu (Radek Faksa), Philadelphii (Jakub Voráček), Vegas (Tomáš Nosek) i New York Islanders, s kterými se bude chystat i gólman Jakub Škarek, jenž stejně jako Vladař a Vaněček také na premiéru v NHL čeká.

Přehled českých hráčů v kempech klubů NHL:

Východní konference:

O nasazení do play off:

Boston Bruins: Daniel Vladař (brankář), Jakub Zbořil (obránce), Ondřej Kaše, David Krejčí, David Pastrňák (všichni útočníci).

Philadelphia Flyers: Jakub Voráček (útočník).

Tampa Bay Lightning: Jan Rutta (obránce), Ondřej Palát (útočník).

Washington Capitals: Vítek Vaněček (brankář), Radko Gudas, Michal Kempný (oba obránci), Jakub Vrána (útočník).

Kvalifikace play off:

Carolina Hurricanes: Petr Mrázek (brankář), Martin Nečas (útočník).

Columbus Blue Jackets: nikdo.

Florida Panthers: nikdo.

Montreal Canadiens: nikdo.

New York Islanders: Jakub Škarek (brankář).

New York Rangers: Libor Hájek (obránce), Filip Chytil (útočník).

Pittsburgh Penguins: nikdo.

Toronto Maple Leafs: nikdo.

Západní konference:

O nasazení do play off:

Colorado Avalanche: Pavel Francouz (brankář).

Dallas Stars: Radek Faksa (útočník).

St. Louis Blues: nikdo.

Vegas Golden Knights: Tomáš Nosek (útočník).

Kvalifikace play off:

Arizona Coyotes: nikdo.

Calgary Flames: David Rittich (brankář).

Edmonton Oilers: nikdo.

Chicago Blackhawks: David Kämpf, Dominik Kubalík (oba útočníci).

Minnesota Wild: nikdo.

Nashville Predators: nikdo.

Vancouver Canucks: nikdo.

Winnipeg Jets: nikdo.