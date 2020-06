Na Karvinsku se zpřísní režim, roušky budou dál povinné v metru

Praha - Kvůli rostoucímu počtu případů koronaviru v lokálních ohniscích stát od úterý zpřísní některá omezení na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Roušky budou v obou okresech dál povinné ve vnitřních prostorech a ve veřejné dopravě, akcí se tam smí zúčastnit jen maximálně sto lidí a v nemocnicích a sociálních ústavech budou zakázány návštěvy. V celém Moravskoslezském kraji si budou lidé muset dál zakrývat dýchací cesty při větších akcích uvnitř budov a v některých provozovnách. V Praze budou roušky dál povinné v metru a také při vnitřních hromadných akcích.

V sobotu v Česku přibylo 260 případů nemoci covid-19, v neděli 305, což byl nejvýraznější přírůstek od 3. dubna. I přes skokový nárůst je podle ministerstva zdravotnictví celková epidemiologická situace v Česku velmi dobrá a nákaza se nekontrolovatelně nešíří. Od 1. července bude v celé republice povinná ochrana úst a nosu už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Zrušit se má také omezení, podle něhož mohly být restaurace otevřeny jen do 23:00.

"Směřujeme všechny síly hygieniků do Moravskoslezského kraje, zejména na Karvinsko. Poslední skokové nárůsty pozitivních případů se opět týkají tohoto lokálního ohniska. Jsou dány zejména masivním testováním kontaktů horníků a bohužel také neukázněností občanů," řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Lidé, kteří evidentně mají příznaky, podle něj navštěvují hromadné akce nebo oslavy.

Stát na Karvinsku a Frýdecko-Místecku od úterý znovu zakáže návštěvy nemocnic a sociálních zařízení a omezí účast na hromadných akcích z 500 na nejvýše 100 lidí. Maximálně stovka lidí bude moci být také ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích. V restauracích bude možný prodej v čase od 23:00 do 08:00 pouze výdejovým okénkem.

V celém Moravskoslezském kraji zůstanou povinné roušky uvnitř budov při větších akcích a v některých provozovnách, na Karvinsku a Frýdecko-Místecku také uvnitř budov, ve veřejné dopravě či ve vozidlech taxi. Lidé cestující za prací přes hranice budou muset v celém kraji předkládat svým zaměstnavatelům potvrzení o negativním testu na covid-19. Odpoledne se bude situací zabývat bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje.

V Česku v neděli přibylo 305 nových případů koronaviru. Počtvrté od začátku epidemie byl denní přírůstek vyšší než 300, naposledy se to stalo 3. dubna. Podíl odhalených případů nákazy k celkovému množství testů byl 16,83 procenta, což je nejvíce od začátku epidemie. Důvodem výrazného nárůstu v posledních dnech je především cílené testování v aktuálních ohniscích nákazy, zejména na Karvinsku a v těžební firmě OKD. Testů také bylo méně než ve všední dny, laboratoře jich provedly 1812. Dosud se v České republice koronavirem nakazilo 11.604 lidí, vyléčilo se jich 7710, obětí je 348. Aktuálně je tak 3546 nakažených.

Nejpostiženějším regionem Česka od začátku epidemie je nyní Moravskoslezský kraj, který v posledních dnech předstihl Prahu. Tamní laboratoře dosud odhalily 2650 nakažených, v hlavním městě jich zatím bylo 2505. Na 100.000 obyvatel připadá v Moravskoslezském kraji téměř 221 případů nákazy, v Praze je to 189 nakažených. Za posledních sedm dní připadá na každých 100.000 obyvatel metropole jen zhruba šest nových případů nemoci, zatímco na Karvinsku je to 183 případů.

Ministerstvo zdravotnictví bude od 1. července denně zveřejňovat mapu rizikových regionů v Česku, která zhodnotí nárůst pozitivních s covidem-19, hospitalizace a další trendy za poslední den a týden. Denní přírůstky pozitivně testovaných bude zveřejňovat ministerstvo už jen jednou denně.

Při cestování do zahraničí musejí Češi počítat s tím, že v kategorii nejrizikovějších zemí zůstane ze států EU pouze Švédsko, od středy ale pro jeho občany odpadne povinnost dokládat důvod cesty do Česka. Portugalsko se od úterý přesune do kategorie země se středním rizikem nákazy koronavirem, Češi tak při návratu ze země už nebudou muset povinně předkládat test na covid-19.

Česko pro své účely zúží seznam bezpečných zemí pro cestování, na kterém by se měla dnes dohodnout Evropská unie. Vybere z něj zhruba desítku mimounijních států, bude přitom zohledňovat i to, zda se tyto země otevírají pro české občany. Na unijním seznamu by se mělo objevit zhruba 15 států. Za prioritu považuje česká diplomacie zejména volné cestování do zemí západního Balkánu.