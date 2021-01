Na Karlovarsku došla lůžka JIP pro covid, pomáhají další kraje

Praha/Karlovy Vary - V Karlovarském kraji podle dat ministerstva zdravotnictví o kapacitách nemocnic nejsou žádná volná lůžka intenzivní péče pro pacienty s covidem-19, pro ostatní zbývá deset z původních 78. Lůžek s kyslíkem je pro nakažené 19 z původních 589. Poslanec za Karlovarský kraj Petr Třešňák (Piráti) ministerstvo vyzval, aby oslovilo Sasko a Barvorsko. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na to reagoval tím, že není problém převážet pacienty mezi kraji. Naposledy se to stalo v pátek.

Podle Třešňáka je velký problém nemocnici v Chebu. "Aktuální situace v chebské nemocnici není udržitelná a personál je nucen již selektovat pacienty, které umístí na intenzivní péči," napsal Třešňák. Podle něj hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) spolupráci s Německem už předjednal, vláda to ale odmítla. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na dotaz ČTK uvedl, že bude-li třeba, resort téma s německými spolkovými zeměmi otevře.

Podle Blatného ale není důvod vyvolávat paniku. "V ČR máme dostatečné kapacity. A není problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic mezi kraji," uvedl. Představitelé Saska i Bavorska už jednou kraji pomoc s nakaženými pacienty nabídli. Možnost ale dosud využita nebyla.

Nemocnice v Karlovarském kraji se potýkají hlavně s nedostatkem specializovaných zdravotních sester, které by se staraly o pacienty s covidem-19 na intenzivní péči. Karlovarské krajské nemocnici chybí podle mluvčího Vladislava Podrackého kvůli nemoci okolo 60 zaměstnanců. Vedení kraje vyzvalo k pomoci studenty zdravotnických škol a mediky, zájem je ale mezi nimi podle mluvčího zatím malý. Kraj jedná s vedením města Karlovy Vary a krajskou Asociací hotelů a restaurací o možnosti výpomoci zdravotníků z lázeňských zařízení. V nemocnicích a sociálních zařízeních v kraji pomáhají i vojáci a hasiči.

Hejtman Petr Kulhánek (za STAN) prostřednictvím mluvčí kraje Jany Pavlíkové uvedl, že situaci s nedostatkem lůžek a personálu v nemocnici Cheb kraj řeší. "Od dnešního rána v Chebu reprofilujeme všechna necovidová lůžka intenzivní péče na lůžka pro pacienty covid+ tak, abychom získali dodatečnou potřebnou kapacitu. Pacientům bez nákazy covid bude poskytnuta intenzivní péče v nemocnicích v Sokolově a v Karlových Varech," uvedl.

"Pohybujeme se denně kolem jednoho dvou volných míst, což ve velmi složité. Do toho se potýkáme s personálními problémy. Chybí nám kvalifikovaný personál a není možné ho s nárůstem pozitivních pacientů a s nárůstem požadavků na intenzivní péči nahradit hasiči, vojáky, mediky a podobně. Potřebujeme opravdu kvalifikované zdravotní sestry ARIM (Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína," řekl ČTK Podracký.

Už v týdnu se restrukturalizovaly obě nemocnice - v Karlových Varech i v Chebu. Ze zbytných oddělení, jako je například kožní, se vytvořila covidová lůžka pro pacienty s méně závažným průběhem. Z části běžné intenzivní péče vznikla covidová. Problémy s nedostatkem intenzivní péče pro covidové pacienty se řešily také tím, že v pátek byli převezeni dva pacienti do Plzně a do Prahy, dnes se jednalo o převozu dalších covidových pacientů. "V Chebu jsme dále restrukturalizovali lůžkou péči. Od dnešního rána jsme zrušili chirurgickou JIP, která byla přestavěná na covidovou jednotku. Personál zčásti posílí stávající covidová pracoviště. V případě postřeby a dostatku personálu nám to umožní postavit dalších až pět intenzivních covidových lůžek," uvedl Podracký.

Covidoví pacienti z Chebu, kteří budou pořebovat intenzivní péči, budou směřovat do Karlových Varů, kde je ještě volná kapacita intenzivní péče. "Vzhledem ke kritickému nedostatku lůžek intenzivní péče pro covid+ pacienty je nutné změnit necovidovou intenzivní jednotku chirurgie JIP na covidovou. Necovidoví intenzivní pacienti se budou překládat do Karlových Varů (i stávající). Akutní operativa vyžadující následnou intenzivní péči bude prováděna v Karlových Varech," potvrdil prostřednictvím krajské mluvčí ředitel chebské nemocnice Martin Krušina.

Pokud se podle Podrackého oddělení ocitne v situaci, kdy nemá volnou kapacitu na JIP pro covidového pacienta, má podle standardních postupů okamžitě kontaktovat okolní zdravotnická zařízení a domlouvat převoz do zařízení, které volnou kapacitu má.