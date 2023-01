Na karlovarském letišti hořelo v noci v odletové hale, cestující tam nebyli

Karlovy Vary - V Karlových Varech v noci hořela budova hlavní odletové haly mezinárodního letiště. Požár izolace se šířil v plášti budovy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. V noci ani dnes ráno nebyl na letišti v plánu žádný přílet ani odlet. V objektu tak v době požáru nebyli žádní cestující, informoval ČTK mluvčí karlovarských krajských hasičů Martin Kasal. Pravděpodobnou příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci. Škodu, kterou požár způsobil, zjišťují vyšetřovatelé. Vlastníkem letiště je Karlovarský kraj. Podle krajského zastupitele Jana Bureše (ODS), odpovědného za dopravu, v současné době nelétá z letiště žádná pravidelná linka.

"Na provoz na letišti v příštím týdnu nebude mít požár žádný vliv," řekl ČTK Bureš. Z letiště nyní žádná pravidelná linka nelétá, charterové lety pro cestovní kanceláře začnou až od května. Na letišti jsou tak v tomto zimním období podle Bureše pouze případné individuální soukromé lety. Letiště využívá také další subjekt pro parkování a generální opravy letadel, této činnosti se ale noční událost nijak nedotkla. Po loňských naplněných letech s Čedokem do Turecka, začnou letos z karlovarského letiště létat i chartery do Řecka a do Bulharska.

"Letiště teď musí zajistit provizorní zakrytí, úklid a opravy. Budeme zjišťovat rozsah škod a ve spolupráci s projektanty opravu, kterou doufám, pokryje pojistka," dodal Bureš. Při události podle něj nebyl nikdo zraněn.

K požáru v odletové hale v části Karlových Varů Olšová Vrata vyjížděli hasiči po 2:30. Ještě před jejich příjezdem se oheň snažili hasit ručními hasicími přístroji policisté, před 6:00 si místo události převzal velitel jednotky letištních hasičů, kteří budou místo požáru kontrolovat.

Po příjezdu na místo hasiči v noci zjistili, že hoří izolace v plášti budovy. "Oheň prohoříval zvenku objektu i zevnitř haly, která byla celá zakouřená," popsal Kasal. Na hašení použili hasiči speciální zařízení Cobra, které dokáže pomocí vodního paprsku proříznout různé materiály, rozprašovat vodu a vytvářet vodní mlhu. Zároveň začali odvětrávat zakouřenou halu. Požár se šířil pod plechovým pláštěm, takže hasiči museli rozebrat část krytiny zvenku i zevnitř haly.