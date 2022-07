Na karlovarském festivalu se představil dokument Kuciak: Vražda novináře

Karlovy Vary - V Karlových Varech měl dnes evropskou premiéru dánsko-americko-český koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře. Uvedení filmu se v karlovarském městském divadle zúčastnili i rodiče obou obětí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Poděkovali štábu, stejně jako režisér Matt Sarnecki poděkoval rodičům za pomoc, kterou jim při natáčení dokumentu o skutečné vraždě poskytli.

"Jsem rád a hrdý na to, že se toto promítání odehrává tak blízko místa, kde se vše odehrálo. Chci poděkovat štábu, ale také Kuciakovým a Zlatě Kušnírové, protože bez nich by tento film nemohl existovat, bez toho neuvěřitelného přístupu k informacím, které nám poskytli. Za normálních okolností bych řekl, ať si ten film užijete, nejsem si ale jistý, jestli je to v tomto případě to správné slovo," řekl před uvedením filmu Sarnecki.

Představení filmu provázela emotivní nálada a Zlata Kušnírová se neubránila slzám. Jozef Kuciak pak zastřeným hlasem divákům řekl, že film ukazuje zo, co se na Slovensku dělo a děje. "Že každé tolerování korupce, skryté i odkryté, vede až k takové skutečnosti, jako byla vražda našich dětí," řekl Kuciak. Jeho slova pak diváci ocenili dlouhotrvajícím potleskem.

Film amerického režiséra Sarneckiho mapuje okolnosti vraždy novináře a jeho snoubenky, která v únoru 2018 otřásla Slovenskem. Koprodukční dokument rozplétá chapadla nejen slovenské mafie ze zahraniční perspektivy. Příběh oligarchů, zkorumpovaných soudců, samolibých podnikatelů, prohnilé policie a bezskrupulózních politiků připomíná zápletku rafinovaného thrilleru, faktem ale je, že jde o skutečný příběh. Vražda investigativního novináře následně vyvolala největší vlnu protestů od pádu komunismu na Slovensku.

Dnešní promítání v karlovarském divadle bylo beznadějně vyprodané. Film Kuciak: Vražda novináře bude na 56. mezinárodním filmovém festivalu uveden ještě ve středu, ve čtvrtek a v sobotu.

Karlovarský festival se věnoval ukrajinským filmařům

Karlovarský filmový festival se dnešním dnem láme do své druhé poloviny. První ze dvou svátečních dnů byl více než jiné ve znamení Ukrajiny, byť tamní situaci připomíná mnoho jeho hostů. V rámci podpory ukrajinských filmařů dnes ve Varech prezentovalo osm autorů celovečerní hrané projekty, které jsou ve finální fázi výroby a které vznikly na Ukrajině nebo s podporou Ukrajiny.

Tato prezentace by se jinak odehrála na mezinárodním festivalu v ukrajinské Oděse, tam se ale kvůli válce letošní festival nemůže uskutečnit. Večer se bude promítat v české předpremiéře ukrajinsko-český snímek Pohled motýla. Snímek o mladé ženě sužované válečným traumatem a o síle mu vzdorovat natočil režisér Maksym Nakonečnyj, který festival ve Varech navštívil, českou koproducentkou byla Dagmar Sedláčková. Film měl premiéru na festivalu v Cannes.

Režisér Nakonečnyj natáčí nyní v Kyjevě dokument o současné válce na Ukrajině. Téma jeho filmu Pohled motýla tak dostalo nečekaně aktuální kontext - jeho hlavní hrdinka se vyrovnává s traumatem z války, tehdy zatím jen v Donbasu.

O Ukrajině a především o své pomoci tamním lidem prostřednictvím neziskové organizace BlueCheck Ukraine mluvil hned po svém příjezdu na festival americký herec a režisér Liev Schreiber. Podporu Ukrajině také veřejně vyjadřují na festivalu mnozí tvůrci.

Na festivalu byl dnes také uveden koprodukční snímek Pamfír odehrávající se na ukrajinsko-rumunských hranicích. Vizuálně působivé drama uvedla producentka Oleksandra Kostinová a zároveň omluvila debutujícího režiséra Dmytra Sucholytkyje-Sobčuka, který na festival ze zmíněných důvodů nemohl dorazit. "Možná ve filmu najdete odpovědi na to, co je Ukrajina za zemi, jací jsou Ukrajinci a proč bojují za svou svobodu," naznačila Kostinová.

"I když se jedná o místně omezený příběh, pojednává o univerzálních tématech jako rodina, vztahy, hranice – a to nejen pozemní, ale i ty lidské. A co jsme všechno schopni udělat, když ty hranice někdo překročí," vyprávěla producentka. Jedním z výrazně regionálních prvků je i svátek malanka, tradiční maškarní slavnost, jakási obdoba masopustu. "V tomto regionu se jedná o velmi důležitou pohanskou tradici, jelikož z chlapců se stávají muži. Těchto iniciačních rituálů se účastní jen muži a sjíždějí se sem z celé Ukrajiny i ze zahraničí," popisuje souvislosti filmu.

Ten vypráví o Leonidovi, kterému nikdo neřekne jinak než Pamfír a který se v době svátku po měsících práce v zahraničí vrací domů. Pro mohutného, málomluvného muže, který vyloudí úsměv na tváři jen zřídkakdy, je rodina vším. Když se jeho syn Nazar dostane do nesnází, Pamfír neváhá, rozhodne se vrátit ke své temné minulosti a naposledy riskovat. Režisér ve svém debutu kombinuje prvky antické tragédie, westernu i thrilleru a přivádí na plátno jednoho z nejcharizmatičtějších hrdinů poslední doby, uvádějí pořadatelé festivalu.

Na festivalu se představil projekt Patron dětí

Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary se dnes představil také charitativní projekt Patron dětí, který pomáhá sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem. Projekt Nadace Sirius, který je už tradičním neziskovým partnerem festivalu, má zázemí naproti hlavní poště. Návštěvníci si tam po dobu festivalu mohou vyzkoušet, co musí každý den zvládat děti, které nevidí, neslyší nebo jsou na vozíčku, řekla dnes ČTK ředitelka projektu Edita Mrkousová.

"Lidé si mohou vyzkoušet, jak se vlastně žije handicapovaným lidem. Jaké hry hrajou, můžou si zkusit jízdu na vozíčku, není to úplně jednoduché, a dozví se vlastně i třeba o takových věcech, jako je například kochleární implantát a věci medicínského typu," řekla Mrkousová. Kochleární implantát je druh ušního implantátu určený na pomoc sluchově postiženým lidem, který se vkládá do vnitřního ucha a nahrazuje funkce hlemýždě.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet také pomůcky, které usnadňují život lidem s fyzickým postižením. "Máme tady nazouvák bot, podavač pro lidi s omezenou schopností pohybu nebo na vozíku, také tu máme pákový držák, který pomáhá lidem, kteří mají špatnou motoriku, aby si třeba otočili knoflíkem u sporáku," popsala pomůcky externistka Anna Pokorná.

Návštěvníci se také dozví, jak mohou pomoci. Přispět mohou prostřednictvím webových stránek Patron dětí, kde si mohou vybrat konkrétní dětský příběh. Peníze lze poslat také na transparentní účet nadace 57574646/0600. Informace návštěvníci dostanou také od hostesek, které chodí po městě. Zakoupit si mohou placku či náramek s logem projektu.

Projekt patron dětí je charitativní projekt Nadace Sirius a pátým rokem pomáhá zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem. Dosud pomohl téměř 9500 dětem. Každé dítě v projektu má svého patrona, lékaře, známého, příbuzného, který je garantem toho, že konkrétní dítě pomoc potřebuje. Nadace pak rodinám neposílá peníze, ale plní konkrétní přání, například nakoupí vybavení, zaplatí tábor a podobně.