Montemor-O-Velho (Portugalsko)/Praha - Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice, které se uskuteční od čtvrtka do neděle v portugalském Montemor-O-Velho, budou všichni čeští medailisté z loňského světového šampionátu v Račicích. Tehdy se na domácí vodě postarali dohromady o šest cenných kovů kanoista Martin Fuksa, kajakář Josef Dostál, deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel a čtyřkajak.

Po nejúspěšnějším šampionátu v historii samostatné České republiky mají reprezentanti také v Portugalsku vysoké ambice. "Pomýšlet na medaile můžeme v šesti disciplínách jako loni. Nicméně nedá se očekávat, že by se úplně zopakoval loňský výsledek. I kdyby se povedly čtyři medaile a z toho dvě v olympijských disciplínách, bylo by to super," uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Pavel Hottmar.

Kouč doufá, že by mohl dobrým výsledkem zejména v olympijských disciplínách překvapit někdo, kdo nepatří mezi stabilní opory týmu. Česká výprava bude znovu spoléhat zejména na Fuksu a Dostála, kteří budou obhajovat tituly na pětistovce a medaile z kilometru. Favoritem bude hlavně Fuksa, který v první polovině sezony včetně mistrovství Evropy dominoval.

Bronzovou medaili na kilometru v deblakajaku budou obhajovat Špicar s Havlem, kteří loni v Račicích získali bronz i ve čtyřkajaku. Po ME ale z posádky odešli, aby se mohli koncentrovat jen na kategorii K2.

Do čtyřkajaku se vrátil Dostál a na MS bude posádka pro olympijskou pětistovku ve složení Jakub Zavřel, Radek Šlouf, Dostál a Jan Štěrba. "V tréninku se čtyřkajaku dařilo dobře, kluci na medaili mají. Nicméně konkurence v této nové olympijské disciplíně je obrovská, kromě favorizovaných lodí Německa a Španělska může medaili získat mnoho dalších posádek," uvedl Hottmar.

V Montemoru bývají problémy s bočním větrem, který ovlivňuje regulérnost závodů. "Jak ukazují měření, rozdíl mezi první drahou krytou břehem a devátou, kde fouká více a dělají se vlny, může být při silnějším větru třeba až dvacet vteřin na kilometru. Takže někdy vítr rozhoduje o výsledcích. Když podmínky nebudou regulérní, budeme se v semifinálových jízdách podle postupových klíčů snažit získávat dráhy na pravé straně kanálu," dodal reprezentační trenér. Například Fuksa ale taktizovat nehodlá.

Ve čtvrtek jsou na programu rozjížďky, finálový program potrvá od pátku do neděle.

Nominace českého týmu na MS v rychlostní kanoistice:

Muži: Filip Šváb (K1 a K2 200 m), Ondřej Bišický (K2 200 m), Josef Dostál (K1 1000 a 500 m a K4 500 m), Jakub Zavřel, Radek Šlouf, Jan Štěrba (všichni K4 500 m), Lukáš Nepraš a Lukáš Trefil (oba K2 500 m), Jakub Špicar a Daniel Havel (oba K2 1000 m), Jakub Adam (K1 5000 m), Dan Drahokoupil (C1 200 m), Martin Fuksa (C1 1000 a 500 m a C2 500 m), Petr Fuksa (C2 500 m), Ivan Procházka, Antonín Hrabal, Daniel Kořínek a Jan Počta (všichni C4 500 m), Filip Dvořák (C2 1000 a C1 5000 m), Tomáš Janda (C2 1000 m).

Ženy: Sofie Kinclová (K1 500 m), Anna Kožíšková (K1 1000 a 5000 m), Jana Ježová (C1 200 a 5000 m a C2 500 m), Lenka Součková (C2 500 m).