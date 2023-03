Na Kamenném vrchu v Brně vznikne chodníček, má chránit vzácné koniklece

Brno - V přírodní rezervaci Kamenný vrch v Brně vznikne zhruba za tři miliony korun dřevěný chodníček, který má ochránit okolo kvetoucí vzácné koniklece. Do rezervace denně při vlídném počasí chodí až 2000 lidí a vyšlapávají cesty, které chráněné koniklece ničí. ČTK to řekl Vilém Jurek z organizace Rezekvítek, která se o lokalitu stará a dnes tam uspořádala tradiční exkurzi. Podle Jurka je v místě asi 62.000 trsů konikleců velkokvětých a dvacítka trsů konikleců lučních, v posledních letech bylo vlivem pohybu lidí v lokalitě zničeno asi 5000 trsů.

Rezekvítek pořádá exkurze každý rok už desítky let, výjimkou byly roky 2020 a 2021 kvůli covidové pandemii. "Ukazujeme zájemcům, jak to funguje v přírodní rezervaci, a snažíme se jim vysvětlit naše zásahy, že vyřezáváme křoviny a stabilizujeme plochy, protože koniklece potřebují co největší osvit slunce," uvedl Jurek.

Organizace do místa také vysílá hlídky, v dobrém počasí tam totiž denně projde 1000 až 2000 lidí. "Ta nejvíce frekventovaná část je devastovaná lidmi. Chodí tam čím dál víc směrem do koniklecových ploch, postupně vyšlapávají cesty a ničí je. Každý rok je to o nějaký kus," řekl Jurek.

Proto by letos měl vzniknout dřevěný chodníček dlouhý asi 250 metrů, který uspěl mezi návrhy v participativním rozpočtu města. Lidé posílají městu návrhy a Brňané hlasováním rozhodují o těch nejúspěšnějších, které město zrealizuje. Chodníček je jedním z nich. "Potřebujeme cestu stabilizovat. Doufáme, že když tam bude chodníček, lidé nebudou brouzdat po celé rezervaci. Bude tam také zábradlí a vyhlídky a upozornění," řekl Jurek.

Podle něj se za posledních deset let ukázalo, že počty trsů konikleců se drží kolem 60.000. "Je to ale tím, že neustále otevíráme a obnovujeme stepní plochy a objevujeme nová místa, na druhé straně na některých frekventovaných místech zase trsy zanikají, protože to tam lidé vyšlapou. Za rok 2021 bylo zničeno asi 5000 trsů," uvedl Jurek.

V Brně je kromě Kamenného vrchu více míst, kde koniklece rostou. "Je to také Stránská skála, Medlánecké kopce, Medlánecká skalka nebo Netopýrky v Komíně," dodal Jurek.