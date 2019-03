Brno - V přírodní rezervaci Kamenný vrch na okraji Brna už začínají rozkvétat koniklece velkokvěté, oproti loňsku asi o dva týdny dříve. Celkem jich bude na 50.000. Hlavní vlna rozkvětu ale teprve přijde, řekla ČTK ředitelka ekologického sdružení Rezekvítek Tereza Žižková. Do fialova se v minulých dnech zbarvily i stráně v Národním parku Podyjí nedaleko Havraníků.

Kamenný vrch je jednou z mála typických stepních oblastí v republice, rezervací byl vyhlášen v roce 1978 právě kvůli velkému množství konikleců, které tam rostou. Na 12 hektarech jich podle ekologů vykvétá kolem 50.000. "Koniklece na Kamenném vrchu už začínají rozkvétat, tvoří se první nafialovělá místa. Letos byla teplá zima, rozkvétat proto začaly dříve než loni," uvedla Žižková.

Rezervace je volně přístupná. Ekologové ale vyzývají všechny, kteří ji navštíví, aby se chovali šetrně k přírodě. "Apelujeme na všechny návštěvníky, aby nevcházeli do těch trávníků, kde koniklece kvetou. Aby se drželi co nejvíce těch chodníčků. Také, aby tam nevpouštěli děti a nelehali si do trávníků kvůli pořízení fotografií," uvedl Žižková.

Pro zájemce uspořádá Rezekvítek 24. března komentovanou prohlídku rezervace, je ale třeba se na ni nahlásit přes webové stránky organizace. Exkurze představí nejen koniklece, ale i další rostliny. V rezervaci lze najít více než 250 druhů rostlin, z toho asi pětina patří mezi ohrožené, například černohlávek velkokvětý, dřín obecný, len tenkolistý nebo violka písečná. Na území rezervace se začíná rozšiřovat i koniklec luční.

Koniklece už obarvily i národní park Podyjí, a to v lokalitě Havranické vřesoviště, kde se od loňského května pase stádo divokých koní z anglického Exmooru. Ještě před rokem přitom v těchto místech dominovaly agresivní druhy trav, které koniklece a další kvetoucí byliny dlouhodobě vytlačovaly.

"Rozdíl oproti loňskému roku je obrovský, jsme nesmírně rádi, že divocí koně pomohli po středočeských Milovicích zachránit další významnou stepní lokalitu," uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která pastvu divokých koní v Národním parku Podyjí zajišťuje.

Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. K vidění je i v dalších lokalitách kolem Brna, jakými je například Obřanská stráň, Stránská skála nebo Patočkova hora. Evropská unie jej zařadila mezi druhy chráněné v soustavě Natura 2000.