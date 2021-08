Na jižní Moravě začíná období burčáku, otevřely další stánky

Valtice (Břeclavsko) - První stánky s burčákem se začaly objevovat na několika místech jižní Moravy. Dnes začal burčák prodávat Miloslav Machuča z Valtic na Břeclavsku, který pěstuje hrozny téměř výhradně na výrobu burčáku. S úrodou je spokojený, denně chce nabízet okolo 500 litrů. Sklizeň i zájem lidí si pochvaluje také David Šťastný z vinařství Chateau Valtice. Řekli to ČTK.

Stánky s Machučovým burčákem stojí v Lednici, za Valticemi a u Novomlýnských nádrží. "Začal jsem prodávat dnes odpoledne. Úroda je perfektní, na to, jaké byly kroupy, tak jsem spokojený," řekl Machuča, který hrozny pěstuje na šesti hektarech vinohradů. Odrůdu Irsai Oliver začal sbírat v neděli. "Obvykle začínáme dřív, letos je to za posledních 15 let nejpozději," dodal.

První letošní hrozny určené ke zpracování na burčák začali sklízet ve vinohradu Chateau Valtice - Vinných sklepů Valtice před týdnem. O víkendu burčák z velmi rané odrůdy Augustovskij ochutnali první zákazníci ve Valticích. "Zájem byl veliký, bylo i hezké počasí. K úpravě využíváme takzvanou flotaci, při níž se z moštu odstraní kaly, což zlepšuje barvu i chuť burčáku, a lidé poznají dobrý burčák. Odrůdu tolik neřeší. Irsai sklízíme od pondělí a dnes z něj nabízíme první burčák, ceny necháváme stejné jako loni, 80 korun za litr," uvedl Šťastný.

Doplnil, že hrozny nyní ve slunném počasí dozrávají a začátek vinobraní odhaduje zhruba za dva týdny. "Od teď až do poloviny října pojedeme kontinuálně období burčáku," poznamenal. Jako burčák se smí na českém trhu označovat pouze nápoj z českých hroznů. Pokud se vyrábí ze zahraničních, musí nést označení částečně zkvašený hroznový mošt. Podle zákona se smí první burčák prodávat 1. srpna, letos má ale dozrávání hroznů proti předchozím letům mírné zpoždění.