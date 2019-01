Praha - Na jižní Moravě odpoledne začalo sněžit, silnice ve vyšších polohách kraje jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Cestující na autobusových linkách musejí počítat s rizikem zpoždění deset až 40 minut. Silnice v Olomouckém kraji dnes odpoledne po hustém sněžení opět pokryl sníh. Hlavní tahy po chemickém ošetření pokrývá většinou rozbředlý sníh, vedlejší cesty jsou zasněžené a s opatrností sjízdné. Sníh pokrývá také dálnici na D35 mezi Olomoucí a Ostravou a také u Mohelnice.

Jihomoravský kraj

Na jižní Moravě odpoledne začalo sněžit, silnice ve vyšších polohách kraje jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Cestující na autobusových linkách musejí počítat s rizikem zpoždění deset až 40 minut, informovala na webu společnost Kordis, která provozuje integrovaný systém dopravy v kraji.

Linka 262 mimořádně jezdí odklonem přes Žďárnou a Suchý, silnice přes Hrádkov a Vratíkov na Blanensku je totiž neprůjezdná. Sníh a led u Mušlova zastavil také autobusovou linku 585 mezi Mikulovem a Valticemi na Břeclavsku.

Sypače vyjely před 16:00 i do ulic Brna. "Vozovky jsou doposud převážně holé a mokré, ale postupně se, především ve vyšších oblastech města, začíná sníh na komunikacích držet," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Řidičům doporučuje opatrnou jízdu, na mokrých, částečně zasněžených vozovkách hrozí nebezpečí smyku, především při dobržďování.

Krajští silničáři varují, že na některých komunikacích druhé a třetí třídy, hlavně na Blanensku či Brněnsku, už leží uježděná vrstva sněhu. Silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku je uzavřená pro vozidla nad 12 tun, informovala na svém webu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji dnes odpoledne po hustém sněžení opět pokryl sníh. Hlavní tahy po chemickém ošetření pokrývá většinou rozbředlý sníh, vedlejší cesty jsou zasněžené a s opatrností sjízdné. Sníh pokrývá také dálnici na D35 mezi Olomoucí a Ostravou a také u Mohelnice, i tam je kvůli kluzké silnici zvýšená opatrnost na místě. Řidiči musejí i nadále místy počítat se sněhovými jazyky, především ve vyšších polohách regionu, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Hustě sněžit začalo například na Olomoucku i Přerovsku po 14:00, dosud napadlo několik centimetrů sněhu. Podle správců silnic leží na všech vedlejších cestách Přerovska nový sníh, který silničáři postupně odklízejí. Podobná situace je i na Olomoucku, i tam jsou hlavní tahy pokryté po zásahu silničářů rozbředlou sněhovou vrstvou a na ostatních silnicích leží většinou sníh. Ve vyšších polohách je opatrnost nutná i kvůli sněhovým jazykům, uvádí ŘSD.

Na severu Olomouckého kraje jsou silnice zatím sjízdné, i tam je ale zvýšená opatrnost namístě. Na Jesenicku leží podle silničářů rozbředlý sníh po chemickém posypu na vedlejších silnicích i hlavních tazích, podobná situace je také na Šumpersku.

Počasí se pravděpodobně podepsalo i na nehodovosti v kraji. Policisté nyní vyšetřují nehodu osobního auta u Lipové - lázně na Jesenicku, dvě auta se srazila na náměstí v Moravském Berounu na Olomoucku. V Olomouci se ve Schweitzerově ulici srazil autobus a dvě osobní auta, všechny nehody jsou bez zranění, informuje ve svém dopravním zpravodajství policie. Další nehoda dvou aut se stala u Libiny na Šumpersku a u Horního Štěpánova na Prostějovsku. I ty se odehrály bez zranění.

Od večera bude vydatně sněžit, někde nejen na horách

Od dnešního večera začne podle meteorologů vydatně sněžit, a to zejména v Jizerských horách, na Šumavě, na Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách a Beskydech. V Moravskoslezském a Zlínském kraji se sníh objeví i v polohách nad 400 metrů nad mořem, kde napadne sedm až 12 centimetrů. Na horách se sněhová nadílka může zvýšit až o dvacet centimetrů.

Aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí od dnešních 21:00 do sobotního poledne. Týká se části Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Libereckého, Pardubického, Jihomoravského a Olomouckého kraje, celého území Kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Sníh může způsobit problémy řidičům i chodcům, v energetice i zásobování, upozornili meteorologové. Mokrý sníh může lámat stromy a větve. Lidé by na cestách měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně, neměli by zapomínat na zimní výbavu a při cestách do hor i na sněhové řetězy. Nutností jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách je třeba dodržovat pokyny horské služby. V Krkonoších a Jeseníkách platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové mezinárodní stupnice.