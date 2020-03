Na jižní Moravě začala příprava na chytrou karanténu

Praha - V Jihomoravském kraji dnes začala příprava na spuštění pilotního projektu takzvané chytré karantény. Jeho cílem je co nejrychleji identifikovat a izolovat potenciálně nakažené novým typem koronaviru, uvedl v tiskové zprávě po jednání krajského krizového štábu hejtman Bohumil Šimek (za ANO). Poslouží k tomu zmapování pohybu nakažených pomocí údajů z mobilního telefonu a platební karty. Nakažený s tím musí souhlasit. Podle Šimka kraj udělá vše pro to, aby systém začal co nejdříve fungovat. V kraji je kolem 170 potvrzených případů nákazy koronavirem, v ČR skoro 2900. Banky čekají při přípravě projektu takzvané chytré karantény na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Do akce se zapojí armáda. Vytvoří týmy pro odběry vzorků u lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.

Jihomoravský kraj je prvním, kde se chytrá karanténa zkouší. "Během celého týdne budou v rámci krajské hygienické stanice a celého regionu postupně zaváděna do praxe jednotlivá opatření systému, který směřuje k co nejrychlejší identifikaci a izolaci osob, které mohou být potenciálně nakaženy nebo ohroženy novým koronavirem," uvedl Šimek.

Chytrá karanténa obsahuje opatření od rychlého testování nemocných přes přesné a kompletní trasování jejich potenciálních kontaktů za poslední dny, rychlou karanténu potenciálně infikovaných osob, dezinfekci exponovaných míst, kontrolované testování lidí v karanténě až po lékařskou pomoc odpovídající stavu nemocných. Opatření budou podle kraje nabíhat po celý týden.

Podle Šimka míří do Fakultní nemocnice v Brně zásoba odběrových sad pro další testování a krajská hygienická stanice připravuje propojení systému epidemiologických šetření na systém chytré karantény. "Věřím, že to pomůže v aktuální situaci a chytrou karanténu se nám na jižní Moravě podaří uvést do provozu tak, aby mohla pomáhat v celé České republice. Podrobné informace bude poskytovat nositel projektu, tedy ministerstvo zdravotnictví," dodal Šimek.

V ČR se podrobilo testům na koronavirus přes 43.000 lidí. Kolem 2900 mělo pozitivní výsledky. Celkem 17 lidí zemřelo, 11 se vyléčilo.

Banky čekají při přípravě projektu takzvané chytré karantény, která má pomoci v boji proti šíření koronaviru, na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Vyplývá to z vyjádření jejich zástupců na dotaz ČTK. ÚOOÚ chce vydat stanovisko v polovině týdne. K vyhledání a izolaci lidí nakažených koronavirem mají sloužit hygienikům údaje z mobilního telefonu a platební karty.

"Momentálně čekáme na vyjádření ÚOOÚ k modelu získávání souhlasu od klientů a předávání lokalizačních údajů trasovacímu call centru ministerstva zdravotnictví," řekl ČTK právník České bankovní asociace Filip Hanzlík. Zároveň se vedou expertní jednání k technickým aspektům předávání lokalizačních údajů, uchovávání a ochrany těchto údajů. "Stanovisko ČNB již máme, k projektu se staví pozitivně a doporučuje pouze určité dílčí úpravy navrženého modelu," dodal.

"Naprosto chápeme nutnost co nejlépe chránit obyvatele před nekontrolovaným rozšiřováním nákazy. Nicméně jako banka jsme vázáni bankovním tajemstvím a dále jsme povinni dodržovat legislativu, která se týká ochrany osobních údajů. Proto očekáváme stanoviska ČNB a ÚOOÚ k tomuto projektu a následně budeme postupovat v souladu s ním," uvedla mluvčí Monety Zuzana Filipová. Podobně se vyjádřila mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Projekt chytré karantény nebyl s Úřadem pro ochranu osobních údajů podle jeho mluvčího Tomáše Patáka konzultován. "Z tohoto důvodu nyní shromažďujeme dostupné informace a v dohledné době se k věci vyjádříme. Stanovisko očekáváme v polovině týdne," uvedl.

Ministerstvo zdravotnictví chce chytrou karanténu spustit po Velikonocích. V ČR má nahradit plošná restriktivní opatření komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku. Jejím základem je zmapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Data, jejichž získání je podmíněné souhlasem nakaženého, poslouží k sestavení mapy jeho pohybu. Hygienici pak nad ní s nemocným proberou, s kým se na různých místech potkal. Dnes začalo testování projektu na jižní Moravě.

Analytik společnosti Starteepo František Bostl je k projektu skeptický. "Myslím si, že přednější je zajistit chod ekonomiky Česka bez jakýchkoliv omezení. Samotná chytrá karanténa totiž neřeší ekonomickou otázku pandemie. Zatím ve světě jediný úspěšný model, který tolik neohrozil ekonomiku, předvedla Jižní Korea. Té se podařilo testovat v zásadě celou populaci, a tím pandemii porazit. Vládní aparát bych tak raději zaměřil tímto směrem," podotkl.