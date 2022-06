Na jižní Moravě si lidé připomněli rok od devastujícího tornáda

Lužice (Hodonínsko) - Vydáním knih, výstavou fotografií i památníkem z trámů poškozených domů si dnes lidé připomněli rok od tornáda, které loni na Břeclavsku a Hodonínsku připravilo o život šest lidí a poničilo 1200 domů. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) uvedl, že dnešní den by neměl být jen připomínkou tragické události, ale oslavou toho, co vše lidé za rok odpracovali. Velká část poškozených domů je z většiny opravená.

Do Moravské Nové Vsi dnes zavítal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který chce zavést pro starosty povinnost absolvovat po nástupu do funkce krizové bezpečnostní školení. Mělo by je naučit, jak mají postupovat v krizových situacích, jako jsou například tornádo, povodně nebo epidemie. Ministerstvo chce zároveň do příštího roku připravit takzvané check listy, z nichž by starostové jednoduše vyčetli, jak je třeba při podobných událostech postupovat prvních deset minut, první hodinu a první den.

V Moravské Nové Vsi dnes také byla přednáška americké odbornice na téma "Jak přežít tornádo". Meteorolog Petr Münster ČTK řekl, že při tornádu nezbývá nic jiného, než se schovat do pevné budovy a nejlépe do místa, kde nejsou dveře ani okna, protože trosky při tornádu mohou rozbít okna i zbořit zeď. V obci také Jihomoravská komunitní nadace ocenila dobrovolníky, kteří pomáhali lidem po tornádu. Kromě toho se uskutečnil křest knihy nazvané "...a pak bylo ticho. Tornádo v Moravské Nové Vsi". Součástí programu vzpomínkového dne byl i koncert.

V zemědělském družstvu na okraji obce také dnes odhalili 6,5 metru vysoký památník postavený z desítek trámů domů, které tornádo poškodilo. Jsou tam trámy z nejzasaženějších obcí. Památník váží desítky tun. Starosta Marek Košut (TOP 09) ČTK řekl, že zatímco dříve lidé neřešili bouřku a klidně zmokli, nyní mají po zkušenostech s tornádem strach a utíkají se schovat.

V Lužicích odhalili pamětní desku na sokolovně, která se po tornádu stala centrem krizového štábu i pomoci lidem a skladem materiálu. Loni 27. června se sokolovna měla otevírat po rekonstrukci, ale kvůli tornádu se to už nestihlo. Starosta Tomáš Klásek (nez.) při odhalování desky poděkoval hasičům, policistům, záchranářům, dobrovolníkům i dárcům, kteří podle něj zvedli lidi zasažené tornádem z kolen a zaseli v nich semínko naděje.

Nejzasaženějšími obcemi byly po tornádu Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a také Hodonín a jeho část Pánov. V Hodoníně se dnes symbolicky rok od tornáda koná Mistrovství ČR mužů a žen v atletice na stadionu U Červených domků, který byl loni po řádění živlu poškozený. Ve sbírce se ale podařilo vybrat peníze na rekonstrukci, aby se první atletické mistrovství v Hodoníně mohlo uskutečnit.