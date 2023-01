Na jižní Moravě se chystá stavba řady cyklostezek pro dopravu i turistiku

Brno - Na jižní Moravě by se měly v nejbližších letech stavět další cyklostezky, které mají sloužit jak bezpečné dopravě mezi obcemi, tak cykloturistice. Vzhledem k dobrým dotačním možnostem i administrativní podpoře Jihomoravského kraje se obce na rozdíl od minulosti odvážněji pouštějí do projektů, které dřív přesahovaly jejich finanční i organizační možnosti, řekla ČTK mluvčí kraje Alena Knotková.

V minulosti se stavěly více cyklostezky na hlavních cyklotrasách, v současnosti se kraj více zaměřuje na cyklostezky, které propojují menší obce. "Ty jsou aktivní při přípravě a uskutečňování projektů. Připravují takové, které je možné financovat z různých dotačních programů," řekla Knotková. Jde o krajské dotace, národní dotace či dotace z evropských programů. "V minulých letech bylo projektů tolik, že se podařilo využít veškeré možné dotační peníze," doplnila Knotková.

Peníze je možné využívat i nadále, protože dotace slouží jak pro stavbu bezpečné dopravní infrastruktury, tak k podpoře turistického ruchu. Obvykle také obce spolupracují, uzavírají memoranda. Jedno takové bylo uzavřené v listopadu 2021 a s finanční pomocí kraje řeší spolupráci v Brněnské metropolitní oblasti. "Jedná se o Kuřim, Mikroregion Ivančicko, Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Tišnovsko a Časnýř (obce mezi Bílovicemi nad Svitavou a Ochozí)," uvedla Knotková. Řada obcí, z nichž ještě nevede bezpečná cyklostezka do Brna, se snaží vyřešit napojení do krajského města a také propojení městeček a vesnic mezi sebou, protože automobilová doprava je v okolí Brna velmi intenzivní.

Návrhy cyklostezek vznikají v souladu s dokumentem nazvaným Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji pro léta 2015 až 2023, což znamená, že obce plánují stavby tak, aby navazovaly na již hotové stavby a vznikala ucelená síť. Takto se v minulých letech podařilo propojit obce na Šlapanicku. Mezi projekty, které jsou blízko stavbě, je například propojení obcí na bývalé cukrovarské dráze z Vyškova do Kozlan a dvě etapy stezky z Ivančic do Dolních Kounic, a to od Stříbského mlýna k železničnímu viaduktu a dále až do Kounic.