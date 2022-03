Na jižní Moravě našla zázemí rodina známého ukrajinského skladatele Havryše

Brno - S manželkou, dcerou i šestiletou vnučkou našel na jižní Moravě zázemí známý ukrajinský skladatel Ostap Havryš. Z Ukrajiny i s rodinou prchl koncem února, hned druhý den po napadení země Ruskem. ČTK dnes řekl, že ve městě Kosiv nechal dům s hospodářstvím. V České republice se cítí jako doma, o zemi a o dobrých lidech mu vyprávěl už pradědeček, který studoval v Praze. Po válce se chce sedmdesátiletý Havryš vrátit na Ukrajinu, aby se mohl podílet na rozvoji země.

Havryš s manželkou Romanou, dcerou Mariannou, která je sólistkou sboru ukrajinské národní gardy, a vnučkou bydlí na Tišnovsku. Dům mu poskytl vysokoškolský pedagog Dušan Kalášek. S rodinou skladatele se potkal před třemi lety na koncertu v ukrajinské vesnici Koločava a od té doby s nimi zůstal v kontaktu. V den napadení Ukrajiny, 24. února, jela za rodiči z Kyjeva dcera Marianna, která už cestou viděla létat rakety na nedaleké letiště, hořící budovy a další následky války. O den později zkontaktovala Kaláška a večer už byla s rodiči i dcerou na cestě ze země. "Bylo to těžké tam vše nechat. Máme dům, hospodářství, kde máme třeba slepice, psy. Pořád jsme nemohli uvěřit tomu, co se děje," řekl Havryš.

Cesta jim trvala zhruba dva dny a vedla přes Rumunsko, Maďarsko a Slovensko do České republiky. Na hranicích přitom původně nechtěli sedmdesátiletého Havryše pustit, protože si kvůli jeho mladšímu vzhledu mysleli, že se na něj vztahuje povinnost zůstat bojovat jako u mužů ve věku od 18 do 60 let. Po prokázání se pasem ale mohl jako sedmdesátník cestovat dál.

Na jižní Moravě se umělec cítí dobře. "Cítím se tu jako doma. Líbí se nám tady. Věděl jsem, že jsou tady dobří lidé, protože i můj pradědeček studoval v Praze. Myslí a srdcem jsme ale stále s lidmi na Ukrajině," řekl Havryš. Do vlasti se hodlá vrátí. "Až Ukrajina vyhraje. Zemi čeká rozvoj, bude tam spousta práce. A chci skládat lidem písně, aby neklesali na duchu," řekl Havryš.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu 24. února. Od té doby si boje vyžádaly mnoho obětí. Ze země prchly více než tři miliony lidí. Více než 200.000 je jich v České republice.