Na Jizerce v Jizerských horách teplota k ránu klesla pod -15 stupňů Celsia

Liberec - Na Jizerce v Jizerských horách teplota k ránu klesla pod minus 15 stupňů Celsia. Na třech jiných měřicích stanicích v Libereckém kraji padla teplotní minima pro dnešní den, v sousedním Ústeckém kraji na dvou. ČTK o tom dnes informovala Jana Ehertová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Na stanici Jizerka-Rašeliniště teplota dnes klesla na minus 15,2 stupně Celsia. Nejde ale o teplotní rekord pro tuto stanici ani pro dnešní den. "V roce 2015 tam bylo minus 16,3 stupně," uvedla Ehertová.

Nové rekordní minimální teploty pro dnešní den mají stanice ve Frýdlantu na Liberecku a v České Lípě a Stráži pod Ralskem na Českolipsku. "Zajímavé to je hlavně u České Lípy, kde byl překonán rekord z roku 1960," uvedla meteoroložka. Tehdy bylo v České Lípě minus 5,1 stupně, dnes minus 5,5 stupně. U dalších dvou stanic byly překonané minimální rekordní teploty z roku 2015. Nové minimum pro Frýdlant je minus 4,4 stupně a pro Stráž pod Ralskem minus 5,5 stupně.

V Ústeckém kraji mají nové minimální teplotní rekordy pro dnešní den Strojetice na Lounsku a Tokáň na Děčínsku, na obou místech bylo minus pět stupňů. Předchozí rekordy na těchto stanicích byly z let 2020 resp. 2021.

Obecně více chladněji bylo dnes k ránu na severu Čech podle Ehertové v Libereckém kraji, kde bylo víc jasno. Minima na měřicích stanicích byla od minus tří stupňů do minus 6,5 stupně, na horách kolem minus 12. Noc na pátek by už tak mrazivá neměla být. "Teploty pod bod mrazu půjdou, ale i na horách by mělo být do minus pěti stupňů. V noci by měla přijít oblačnost," dodala.