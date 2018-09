Moskva - Po skandálu se zřejmým falšováním výsledků voleb gubernátora na ruském Dálném východě čekají ruskou volební komisi další nečekané starosti. Svou účast ve druhém volebním kole, naplánovaném na neděli, dnes odvolal politik v Chakaské autonomní republice na jihu Sibiře. V obou případech jsou v centru aféry kandidáti Kremlu.

Ve čtvrtek úřady v Přímořském kraji rozhodly o zrušení sporných voleb gubernátora, které doprovázelo podezření ze zfalšování výsledků, aby vyhrál kandidát vládní strany Jednotné Rusko Andrej Tarasenko. Nové volby by se podle ústřední volební komise měly uskutečnit do 16. prosince. Zrušení výsledků představuje podle agentury Reuters v Rusku vzácné připuštění faktu, že se do voleb vměšovalo. Tarasenko znovu kandidovat nehodlá.

Dnes z druhého volební kola odstoupil kandidát Jednotného Ruska v jihosibiřské Chakasii Viktor Zimin. V prvním kole voleb ho před dvěma týdny porazil kandidát komunistů Valentin Konovalov se ziskem 45 procent hlasů, Zimin dostal jen 32 procent. Třetí místo obsadil politik menší levicové strany Spravedlivé Rusko Andrej Filjagin s 11 procenty hlasů.

Podle ruských volebních zákonů tak Jednotné Rusko z chakaských voleb prakticky vypadává. Do druhého kola, které bylo odloženo o další dva týdny, místo odstoupivšího Zimina postoupil třetí Filjagin. Pokud kandidovat odmítne, bude jediným kandidátem komunista Konovalov, který ovšem ve druhém kole musí dostat nadpoloviční počet hlasů.

Pravděpodobné volební podvody v Přímořském kraji a vyřazení Zimina v Chakasii jsou pro Kreml tvrdou ranou. Platí to tím spíš, že jak Tarasenko, tak Zimin byli favority prezidenta Vladimira Putina. Když letos v lednu Ziminovi dřívější gubernátorský mandát vypršel, potvrdil ho kremelský šéf ve funkci do voleb, které měl Zimin podle předpokladů vyhrát. Tarasenka dosadil Putin do funkce loni v říjnu jako úřadujícího gubernátora, když dosavadní rezignoval.