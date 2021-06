Na jihu Moravy se objevilo tornádo, silně zasažena je obec Hrušky

Břeclav - Na jihu Moravy se podle meteorologů s největší pravděpodobností objevilo tornádo. ČTK to řekla Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé tornádo zachytili na fotografiích. Podle webu, který vedou meteorologičtí amatéři spolupracující s ČHMÚ, bylo v Česku tornádo naposledy v září 2018. Místostarosta obce Hrušky na Břeclavsku, kterou dnes večer tornádo prošlo, konstatoval, že polovina obce je srovnaná se zemí.

"Z pohledu ČHMÚ nemáme měření, které by potvrdilo, že to bylo tornádo. Ale z těch všech fotek od lidí a podobně očividně tornádo to je. Zároveň můžu potvrdit, že meteorologické podmínky pro to byly vhodné,“ uvedla Valachová.

V Česku se podle ní objevuje v průměru pět tornád za rok. „Je to průměr. Jsou roky, kdy jich je deset, patnáct, jsou roky, kdy není žádné,“ řekla.

Tornádo je vír, který může být desítky až stovky metrů velký a trvat desítky sekund až desítky minut. Jeho intenzita je ale většinou silná a působí zpravidla značné lokální škody.

Podle místostarosty obce Hrušky tornádo mrštilo automobily mrštilo proti domům, místní kostel je bez střechy. Babisz to řekl ČTK.

"Obcí se prohnalo tornádo, půl obce je srovnaná se zemí, zůstaly jen obvodové zdi bez střech, bez oken. Kostel nemá střechu, je bez věže, auta byly mrštěné na rodinné domy, lidé se neměli kam schovat. Obec od kostela dolů prakticky neexistuje. Škola je bez fasády, bez střechy, ke školce jsem se ani nedostal. Vyvrácené jsou stoleté lípy, smrky, je to šílené," uvedl místostarosta.

Uvedl, že na místě jsou zranění. "Zachránil jsem maminku s dvouměsíčním miminkem, říkala, že střecha souseda byla u nich na dvoře. Neměli kam jít, jsou u nás," uvedl Babisz.

Silná bouře se prohnala i nedalekou Moravskou Novou Vsí. Podle tamního starosty Marka Košuta poničil stovky domů.

Záchranáři mají na Břeclavsku a Hodonínsku mimořádnou událost třetího stupně Záchranáři na jihu Moravy vyhlásili mimořádnou událost třetího stupně, jde o Břeclavsko a Hodonínsko. Bližší informace zatím mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková nemá k dispozici. Vyhlášení mimořádné událost třetího stupně znamená, že jde o hromadné postižení více lidí. Regionem se přehnala mimořádně silná bouře. "Jsou tam nehody autobusu, stržené střechy, pravděpodobně zavalení lidé v objektech. Vše, co má ruce, kola, všechno vysíláme do těchto regionů," uvedla Kropáčková. Bližší místa mluvčí nespecifikovala, uvedla, že jde o více událostí.