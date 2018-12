Praha - Silničáři varují před nebezpečím námrazy na dálnici D35 kolem Olomouce a ve směru na Mohelnici. V Jihomoravském kraji je po nočním sněžení na většině silnic vrstva rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, silničáři doporučují řidičům zvýšenou opatrnost. Před nebezpečím námrazy varují silničáři na Vsetínsku, opatrnost je tam na místě.

Jihočeský kraj

Většina jihočeských silnic zůstává sjízdná se zvýšenou opatrností. Na Jindřichohradecku může dopravu komplikovat sněžení. Na vozovkách tam leží vrstva nového sněhu a někde i zledovatělý sníh. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Sněhové přeháňky také mohou zhoršit sjízdnost silnic na Českokrumlovsku nebo Táborsku. Právě na Českokrumlovsku leží na vozovkách nižších tříd rozbředlý sníh.

Teploty se v Jihočeském kraji drží pod bodem mrazu. Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo a místy může slabě sněžit. Ve vyšších polohách se také mohou vyskytovat mrznoucí mlhy.

Jihomoravský kraj

Po nočním sněžení je na většině silnic v Jihomoravském kraji vrstva rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, silničáři doporučují řidičům zvýšenou opatrnost. Na většině území kraje navíc stále sněží. Vyplývá to z údajů na internetových stránkách Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Kvůli sněžení vyjelo brzy ráno do terénu všech 21 sypačů, uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Zvýšenou opatrnost silničáři doporučují i na dálnicích v kraji, bez omezení je sjízdná pouze D2 mezi 11. a 61. kilometrem a úsek D46, kde je silnice mokrá po chemickém ošetření.

Na Břeclavsku a Hodonínsku jsou všechny silnice pokryté vrstvou nového sněhu a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Blanensku a Znojemsku, na úsecích udržovaných pouze inertním posypem, leží místy ujetá vrstva sněhu.

Ve vyšších částech musely vyjet i pluhy. Zatím silničáři spotřebovali kolem 120 tun posypového materiálu, uvedl Chasák.

Podle meteorologů by sněžení na většině území mělo postupně ustávat, odpolední teploty nevystoupí nad nulu.

Královéhradecký a Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech na východě Čech zůstávají na silnicích ležet zbytky sněhu. Je uježděný a často i zledovatělý. Všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Opatrní by měli být řidiči v nejvyšších polohách Orlických hor, v Krkonoších a na Broumovsku. Sníh je na vozovkách také v oblasti Lanškrouna, Poličky, Žamberka a v Železných horách.

Dnes ráno bylo na východě Čech většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na Orlickoústecko a Hlinecku sněžilo. Teploty se pohybovaly od minus šesti do plus jednoho stupně.

Olomoucký kraj

Silničáři varují před nebezpečím námrazy na dálnici D35 kolem Olomouce a ve směru na Mohelnici. Řidiči by měli jet v těchto místech se zvýšenou opatrností. Na pozoru by se měli mít i na severu Olomouckého kraje, kde po nočním sněžení leží na Jesenicku na vedlejších silnicích rozbředlý sníh. Ostatní vozovky v kraji jsou sjízdné bez větších problémů, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na namrzání vozovky by si měli dát řidiči pozor zhruba na desetikilometrovém úseku mezi Olomoucí a Mohelnicí, a to na 235. až 245. kilometru D35, uvádí ŘSD. Kluzké silnice je mohou překvapit také na dálnici kolem Olomouce v úseku mezi 264. až 269. kilometru, i tam je opatrnost na místě. Dálnice v ostatních částech kraje jsou sjízdné bez problémů.

Na Šumpersku a Jesenicku hlásí správci silnic sněhové přeháňky. Na Jesenicku jsou hlavní tahy mokré, na silnicích druhé a třetí třídy leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Inertní vozovky pokrývá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, je tam podle silničářů nutná zvýšená opatrnost. Na Šumpersku jsou silnice mokré po chemickém ošetření, na posypaných vozovkách je od středních poloh místy ujetá zledovatělá vrstva krytá posypem.

Na Olomoucku, Prostějovsku i Přerovsku by měly být vozovky sjízdné bez problémů.

Kraj Vysočina

Dopravu na dálnici D1 na Vysočině mohou dnes komplikovat sněhové přeháňky. Na některých místech leží zbytky rozbředlého sněhu po úpravě pluhem. Dálnice je kvůli tomu sjízdná jen se zvýšenou opatrností. To samé platí o většině vozovek na Vysočině. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku Správy a údržby silnic.

Na vozovkách první třídy na Žďársku a Třebíčsku může ležet vrstva nového nebo rozbředlého sněhu. Stejná situace je na všech silnicích nižších tříd na Vysočině. Přestože na dálnici D1 sněží, nikde se netvoří kolony.

Teploty na Vysočině se po ránu pohybují kolem minus pěti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den oblačno a místy může občas sněžit.

Zlínský kraj

Před nebezpečím námrazy varují silničáři na Vsetínsku, opatrnost je tam na místě. Namrzat mohou místy hlavní silnice, které jsou jinak většinou holé, suché a vymrzlé, upozorňuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ve stejném regionu by měli být řidiči obezřetní i na úsecích s posypem na silnicích druhé a třetí třídy, kde leží ujetá sněhová vrstva.

V okolí Zlína by měla být sjízdnost bez problémů, dohlednost je tam však snížena vlivem sněhových přeháněk nebo mrholení. Podobná situace je také u Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Na Kroměřížsku hlásí správci silnic na druhých a třetích třídách vrstvu nového sněhu, silnice jsou tam sjízdné se zvýšenou opatrností. Dálnice by však měla být sjízdná bez problémů, vyplývá z informací ŘSD.