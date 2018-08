Praha - Teploty na jihu Moravy se budou od víkendu opět šplhat přes tropických 30 stupňů Celsia, v regionu tak dál zůstává v platnosti výstraha před požáry. Informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ochlazení a snížení rizika požárů meteorologové předpokládají až koncem příštího týdne.

Podle meteorologů nyní proudí do Česka teplý vzduch od jihu, z dneška na sobotu by ho měla sice vystřídat studená fronta, ta se ale rozpadne a nepřinese žádné výraznější srážky. Teploty se tak budou v dalších dnech pohybovat mezi 28 až 33 stupni, přičemž třicetistupňová vedra budou v nižších polohách Jihomoravského kraje a v okresech Uherské Hradiště a Kroměříž ve Zlínském kraji. Pro tyto dva kraje a pro Vysočinu současně dál platí do odvolání nebezpečí před vznikem požárů

"Vysoké riziko požárů se bude postupně rozšiřovat zejména do Polabí, od neděle i na další regiony ČR," doplnili meteorologové.