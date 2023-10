Na jihu Čech padly teplotní rekordy i na Šumavě

České Budějovice - Na jihu Čech naměřili meteorologové na šesti stanicích teplotní maxima pro dnešní den. Ve třech případech šlo o šumavské lokality s nadmořskou výškou i přes 1000 metrů. Například na Churáňově na Prachaticku bylo 23,4 stupně Celsia, což znamenalo překonání teplotního rekordu z roku 1956 o 1,8 stupně. U Kvildy na Prachaticku teploty po ranních mrazech vystoupaly na rekordních 23,6 stupně. Nejtepleji dnes bylo na jihu Čech v Českých Budějovicích s 27,5 stupně Celsia, rekord to ale není. ČTK to řekla Renata Uhlíková z českobudějovické hydrometeorologické stanice.

U Kvildy na Prachaticku měl dosavadní rekord z roku 2001 hodnotu 21,8 stupně Celsia. Dnes tam naměřili 23,6 stupně Celsia, přitom ráno klesla teplota pod bod mrazu. "Ale to není nijak výjimečný jev, stává se to už od půlky srpna," uvedla Uhlíková. Dodala, že třeba ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku dnes naměřili 27,1 stupně Celsia. Znamenalo to překonání teplotního rekordu z roku 1956, kdy bylo 26 stupňů Celsia. Vyšší Brod se nachází v nadmořské výšce téměř 600 metrů.

Největší teplo bylo dnes na jihu Čech v Českých Budějovicích, kde meteorologové naměřili 27,5 stupně Celsia. V roce 1956 však bylo v jihočeské metropoli o stupeň více.

Podle Uhlíkové na úvod října nebývalé vysoké hodnoty budou i v úterý. Meteorologové předpokládají ještě teplejší den než dnešní. "Očekáváme, že rekordy budou padat na řadě stanic na jihu Čech," uvedla Uhlíková.