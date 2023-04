Na jihu Čech od rána padá sníh, na silnicích uvízlo několik kamionů

České Budějovice - Na jihu Čech od rána padá sníh. Podle měření k 08:00 napadlo na hřebenech Šumavy kolem deseti centimetrů sněhu, což bylo dnes nejvíce v Česku. Sněžení na Šumavě by mělo ustávat podle meteorologů až v sobotu ráno a do té doby se tam očekává dalších asi deset až 30 centimetrů sněhu, uvedl Český hydrometeorologický ústav na facebooku. Kvůli sněžení od rána uvízlo na jihu Čech několik kamionů.

Kamiony uvízly na vozovce I/4 mezi Vimperkem a hraničním přechodem do Německa Strážný. Na stejné vozovce se stala podle informací jihočeské policie u Kubovy Huti nehoda, kdy neznámý řidič zřejmě vjel do protisměru a způsobil, že se protijedoucí Škoda Octavia dostala do příkopu. Policisté po viníkovi nehody, který dále pokračoval v jízdě, pátrají.

Sněžit má v polohách nad 700 metrů nad mořem, v některých případech i nad 500 metrů nad mořem, řekla dnes ráno ČTK Eva Plášilová z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu. "Otázkou je, jak vrstva sněhu bude na povrchu, který je relativně teplý, držet. Ale srážky očekáváme po celý den až do sobotního rána, kdy by měla situace ustat," uvedla. "Na lyžování to není, spíš se jedná o takovou připomínku zimy," dodala. Podle ní nelze vyloučit, že vzhledem k dešti i tání případného sněhu některé řeky nebo potoky na čas dosáhnou na první stupně povodňové aktivity.

Teploty na jihu Čech by se měly dnes pohybovat v rozmezí od tří do šesti stupňů Celsia. Na Šumavě pak bude kolem nuly.