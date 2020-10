Na jihu Čech bude koalice pěti stran

České Budějovice - Zástupci stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a hnutí Jihočeši dnes v jižních Čechách podepsali koaliční smlouvu. V 55členném zastupitelstvu budou mít 29 mandátů. Hejtmanem by se měl stát lídr ODS Martin Kuba. Placených pozic uvolněných radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období.

Kdy se sejde ustavující zastupitelstvo, není jasné, protože krajský soud eviduje žalobu na platnost voleb, řekl dnes ČTK Kuba. Mluvčí krajského soudu Ivana Vobejdová dnes ČTK řekla, že žádná stížnost na soud zatím nedorazila. Pokud stížnost nebude, mělo by se ustavující zastupitelstvo sejít 29. října, zřejmě distančně.

"Hlavní cíl koalice je definován tím, co se teď venku děje. V téhle chvíli musíme všichni napnout maximálně síly k tomu, abychom v Jihočeském kraji zvládli to, co se na nás valí, abychom to zvládli v nemocnicích, abychom měli dost lůžek pro Jihočechy, kteří je budou potřebovat. Abychom na to byli připraveni v sociálních službách. Na to jsme teď napřímili všechnu naši sílu. Zatím ignorujeme rozdělování pozic, komisí nebo výborů, protože to jsou všechno podřadné věci. Vážím si toho, že koalice vnímá jako jasnou prioritu ochránit Jihočechy v době pandemie," řekl ČTK Kuba.

V radě by měla mít ODS i s hejtmanem tři místa, stejně jako ČSSD a KDU-ČSL s TOP 09, Jihočeši dvě. Placených pozic radních bude šest, o jednu méně než v minulém volebním období. V placených pozicích radních budou vedle Kuby Lucie Kozlová (ODS), František Talíř z KDU-ČSL, Antonín Krák z ČSSD, Pavel Klíma z TOP 09 a Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012. Zbylými členy rady by se měli stát za ODS Tomáš Hajdušek, za ČSSD Miroslav Joch a Olga Bastlová, Jan Bartošek z KDU-ČSL a Jiří Fišer za hnutí Jihočeši 2012.

Volby v kraji vyhrálo ANO těsně před ODS. Oba subjekty mají po 12 mandátech z 55. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společná kandidátní listina TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD se šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty.