Praha - Jihočeské silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách hrozí sněhové jazyky. Nejchladněji bylo na hoře Plechý, minus 11,7 stupně. Silničáři v Libereckém kraji varují před tvorbou sněhových jazyků, některé silnice v horách mohou být zaváté. Silnice na Vysočině jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Kvůli větru a sněžení se tvoří sněhové jazyky. Rozbředlý sníh leží i na hlavních tazích.

Jihočeský kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři vyjeli ve většině kraje během noci s veškerou technikou, řekla ráno ČTK dispečerka Správy a údržby silnic Kateřina Řepová. Podle meteorologů se budou dnes ve vyšších polohách tvořit místy sněhové jazyky. V noci bylo nejchladněji na šumavském vrcholu Plechý, a to minus 11,7 stupně.

Dálnice na jihu jsou mokré po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností. Všechny silnice I. tříd v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na Prachaticku na nich leží rozbředlý sníh po ošetření. Na silnicích II. a III. tříd Jindřichohradecka je ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Na Českobudějovicku, Písecku i Prachaticku vyjeli silničáři během noci s veškerou technikou. "Na Strakonicku se tvořila ledovka mezi Strakonicemi a Volyní, na Českobudějovicku byla po celou noc všechna vozidla ve výjezdu," uvedla Řepová.

V kraji jsou nyní teploty od minus osmi do minus dvou stupňů, na Českokrumlovsku a Jindřichohradecku fouká silný vítr. Na většině území kraje čekají meteorologové sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou od minus čtyř do minus jednoho stupně, v 1000 metrech na horách minus sedm. Na šumavských vrcholech Březník a Bučina naměřili meteorologové v noci minus 10,3 stupně, nejméně - minus 11,7 stupně Celsia - na hoře Plechý, řekl ČTK Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Královéhradecký kraj

Na silnicích leží po středečním a nočním sněžení ujetý či rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách Krkonoš hrozí kvůli silnému větru sněhové jazyky. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla dnes ráno bez sněhu a sjízdná bez omezení. Teploty se ráno v kraji pohybovaly několik stupňů pod nulu, na hřebenech hor bylo minus 11 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji zpočátku oblačno až polojasno, místy se sněhovými přeháňkami. Postupně se čeká zataženo až oblačno a na většině území by měly být sněhové přeháňky, na horách četnější. Teploty by se měly přes den pohybovat od minus tří stupňů do nuly, na horách kolem minus sedmi stupňů. Vítr na horách by mohl mít rychlost až 70 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

Silnice jsou nadále sjízdné s velkou opatrností. Silničáři varují před tvorbou sněhových jazyků a upozorňují, že ve vyšších polohách mohou být lokálně některé silnice zaváté. U mokrých povrchů hrozí námraza. Varování před ní platí i pro čtyřproudou silnici z Liberce na Prahu, stoupání přes Svor na Českolipsku či silnici 13 z Liberce na Frýdlant. Vyplývá to z údajů na dopravním webu ředitelství silnic a dálnic.

Teploty jsou ráno v kraji kolem minus pěti stupňů Celsia, je oblačno se sněhovými přeháňkami. Pro nákladní vozy nad šest tun je od středy uzavřená silnice III. třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Liberecku do Raspenavy. Zákaz potrvá minimálně týden. Silnice se v zimě nesolí, řidiči kamionů musí k cestě do Raspenavy a Hejnic využít silnici 13, která se udržuje chemicky.

Problémy mohou mít řidiči nákladních vozů i na silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov, která vede dál do Polska. Silničáři doporučují využít jako alternativní trasu silnici 35 přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na Liberecku.

Meteorologové přes den očekávají proměnlivou, převážně velkou oblačnost se sněhovými přeháňkami. Na horách může být i trvalejší sněžení. Teploty zůstanou po celý den pod nulou a nadále bude silně foukat. V nárazech může rychlost větru na horách přesahovat 70 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

Kvůli sněhovým jazyků, které se tvoří v některých částech kraje, musí být dnes řidiči zvlášť opatrní. Jedná se zvláště o Bruntálsko a také Opavsko, kde jsou vozovky místy i zledovatělé. Kvůli sněhovým přeháňkám může být rovněž snížena viditelnost. Vyplývá to z informací zveřejněných silničáři.

Na chemicky ošetřovaných komunikacích mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu nebo jsou mokré. Na některých silnice nižších tříd, zvláště ve vyšších polohách, leží vrstva sněhu krytá posypem.

Olomoucký kraj

Rozbředlý sníh, sněhové jazyky ale místy i námraza může dnes potrápit řidiče mířící na sever Olomouckého kraje. Se zimními nástrahami na silnicích musejí počítat především ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka, středeční sněžení však zanechalo stopy i na vozovkách ve vyšších polohách Olomoucka či Prostějovska, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Silničáři i nadále v regionu hlásí sněhové přeháňky.

Na Jesenicku leží rozbředlý sníh na vedlejších ale i hlavních tazích, silnice udržované inertně pokrývá nová vrstva sněhu ošetřená posypem. Také na Šumpersku musejí řidiči počítat s rozbředlým sněhem nebo jeho zbytky na všech silnicích. Silničáři navíc upozorňují na nárazový vítr. Na Červenohorském sedle sněží a v okolí Štítů se může vyskytovat námraza, uvádí ŘSD. Na vedlejších cestách se mohou kvůli silnému větru tvořit sněhové jazyky.

Zbytky rozbředlého sněhu leží i na silnicích ve vyšších polohách Šternberska a na vedlejších cestách ve vyšších polohách Prostějovska. Na Přerovsku by měly být silnice mokré po chemickém ošetření. I ve zbývajících částech Olomouckého kraje upozorňují správci cest na nárazový vítr.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Kvůli silnému větru a nočním sněhovým přeháňkám se na návětrných místech tvoří sněhové jazyky. I na hlavních tazích leží rozbředlý a někde ujetý sníh, vedlejší silnice jsou se zledovatělou vrstvou sněhu kryté posypem. Silničáři měli v noci v terénu asi 150 sypačů a radlic, řekl ČTK dispečer krajských silničářů Roman Hubený.

V noci teploty klesaly k šesti stupňům Celsia pod nulou a foukal nárazový vítr. "Na silnicích první třídy je po chemickém ošetření sníh rozbředlý, místy je i ujetý, protože sůl ve větru tak dobře nebere," uvedl Hubený.

Podle meteorologů bude na Vysočině sněžit i během dne, odpoledne se zvětší oblačnost a sněhové přeháňky budou častější. Nejvyšší teploty budou mínus pět až mínus jeden stupeň Celsia. Vítr bude mít v nárazech rychlost přes 50 kilometrů v hodině, k večeru bude slábnout.

Zlínský kraj

Silnice pokrývá dnes ráno místy rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách leží na vozovkách uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Komunikace v ostatních částech Zlínského kraje jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré. Na silnici I/50 mezi Uherským Brodem a Starým Hrozenkovem na Uherskohradišťsku se vyskytuje ledovka. Dopravu v kraji komplikují také sněhové přeháňky a silný vítr. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus šesti do minus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla být kolem nuly. Přes den bude oblačno až zataženo, místy se sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Vát bude čerstvý severozápadní vítr, jehož rychlost může v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině. Ve vyšších polohách se proto mohou tvořit sněhové jazyky. V kraji nadále platí výstraha meteorologů před tvorbou náledí, sněhových zmrazků a sněhových jazyků.