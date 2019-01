Mnichov - Husté sněžení na jihu Bavorska dnes pokračovalo, v pondělí však mají podle německé meteorologické služby DWD v alpském prostoru sněhové srážky polevit. Situace na mnichovském letišti se oproti sobotě výrazně zlepšila a zásadní omezení letového plánu se nepředpokládají. S rozmary zimního počasí se potýká také Rakousko. Na vnějším vídeňském dálničním okruhu A21 se převrátil slovenský mikrobus a tři ze čtyř cestujících byli zraněni.

V sobotu měly údržbářské čety na mnichovském letišti plné ruce práce, aby udržely dráhy provozuschopné. Protože úklid ranveje trval pokaždé zhruba 25 minut a další čas si vyžádalo odmrazování letadel, muselo být zrušeno na 130 letů, což se dotklo i spojů s Prahou. Dalších 220 letů odstartovalo s více než hodinovým zpožděním. V dnešním letovém plánu mnichovského letiště bylo odřeknuto jen několik letů.

"Kvůli počasí máme ohlášeno zatím 15 zrušených letů," oznámila dnes mluvčí mnichovského letiště. Upozornila, že další odřeknutí spojů není možné vyloučit, pokud opět začne hustě sněžit.

Kvůli kluzkým silnicím má bavorská policie přes víkend nahlášeny desítky nehod. Ačkoli většina takových kolizí skončila jen poničenými plechy, policie eviduje i tragickou nehodu. Při srážce dvou aut na zasněžené silnici u hornobavorského města Bad Tölz zemřel 19letý muž. Další čtyři lidé utrpěli zranění, dva z nich jsou ve vážném stavu. Řidiči nadále musí počítat s problematickou sjízdností.

V horách stále hrozí vysoké lavinové nebezpečí. V Chiemgauských Alpách na jihovýchodě Bavorska v sobotu zahynula 20letá žena, kterou na hoře Teisenberg zasypala sněhová masa. Laviny hrozí ve všech německých alpských regionech, kde na vrcholcích hor napadlo až 40 centimetrů nového sněhu.

V pondělí by už mělo sněžení na jihu Německa zeslábnout a na severozápadě země by se měla projevit tlaková níže Benjamin s teplotami mezi čtyřmi a osmi stupni a deštěm. Od noci z pondělí na úterý by se měly srážky rozšířit na celé Německo, v horských oblastech mají být sněhové.

Zimní počasí vyvolává problémy také v Rakousku, kde rovněž hrozí laviny. Kvůli uzavírkám silnic, které si vynutilo špatné počasí, hrozí v alpských regionech zácpy. V Bischofshofenu, kde dnes vrcholí turné čtyř můstků ve skocích na lyžích, pořadatelé v sobotu zrušili kvalifikaci.

Na vnějším vídeňském městském okruhu A21 se v noci na dnešek převrátil na bok slovenský mikrobus se čtyřmi cestujícími. Tři z nich utrpěli zranění, informovala policie. Dvě osoby byly přepraveny do nemocnice v Badenu, další zraněný do Meidlingu. Podle hasičů se nehoda stala za hustého sněžení a na mokré vozovce. Zásahové síly postavily vozidlo na kola s pomocí jeřábu a odklidily ho.

Kvůli trvale špatnému počasí v horním Štýrsku musely dnes odpoledne armáda a policie podle agentury APA zastavit průzkumné a zaopatřovací lety vrtulníky.

Vybavit se trpělivostí v Rakousku i Německu musí také cestující na železnici. V Bavorsku mají vlaky problémy především na jihu a západě této německé spolkové země. Například v oblasti Allgäu nebo ve směru bavorského města Garmisch-Partenkirchen musely být tratě uzavřeny.

V salcburském Leogangu dnes brzy ráno na čtyři hodiny uvízl noční spoj rakouských drah ÖBB s 300 cestujícími. Strom zde spadl na vedení a do překážky následně narazila souprava, při nehodě nebyl podle agentury APA nikdo zraněn. Mluvčí ÖBB Christoph Gasser-Mair poznamenal, že v soupravě zůstalo funkční topení.

Sníh a padající stromy poničily také elektrické vedení na několika místech Horních a Dolních Rakous, kde zůstalo bez proudu okolo 15.000 domácností. Energetikům se během dneška postupně podařilo velkou část odběratelů opět připojit, bez elektřiny v poledne bylo stále asi 4000 hornorakouských zákazníků.