Na jihozápadě sněžilo, na silnicích nižších tříd může být rozbředlý sníh

Praha - V Jihočeském kraji byly v noci na dnešek znovu sněhové přeháňky. Silničáři jezdili k ránu se 122 sypači. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření mokré. Na vozovkách nižších tříd může být rozbředlý sníh, na Jindřichohradecku i nový sníh. V Plzeňském kraji napadl letošní první sníh, teploty klesly dnes v noci a ráno na minus pět až jeden stupeň pod nulou. Všechny silnice jsou ošetřené, sjízdné s opatrností,

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji byly v noci na dnešek znovu sněhové přeháňky. Silničáři jezdili k ránu se 122 sypači. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření mokré. Na vozovkách nižších tříd může být rozbředlý sníh, na Jindřichohradecku i nový sníh. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Problémy v dopravě neměla v 7:00 hlášené, ale řidiči by měli jezdit s opatrností.

V Jihočeském kraji začalo sněžit v noci na sobotu, sněhové přeháňky byly i v sobotu. Napadlo asi sedm centimetrů sněhu, v nižších polohách odtával. Sněžilo také dnes nad ránem. Sypače silničářů jezdily podle dispečerky ve všech okresech.

Teploty v kraji byly ráno podle Českého hydrometeorologického ústavu mezi minus třemi až plus jedním stupněm Celsia, odpoledne vystoupí i ke čtyřem stupňům. Přes den bude zataženo až oblačno, občas bude sněžit. V polohách pod 600 metry nadmořské výšky budou srážky smíšené nebo dešťové.

Olomoucký kraj

Ve vyšších polohách Jesenicka je na silnicích nižších tříd místy slabá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní silnice v Olomouckém kraji jsou holé, suché a vymrzlé, většinou sjízdné bez omezení, na některých místech se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

V kraji je dnes ráno většinou jasno či polojasno, beze srážek. Teploty se v regionu v noci pohybovaly od minus deseti do minus dvou stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v Olomouckém kraji polojasno až jasno, zejména v jihovýchodní polovině kraje až zataženo a ojediněle by mělo slabě sněžit. Nejvyšší teploty by měly být minus jeden až plus dva stupně Celsia, na horách minus šest až minus dva stupně Celsia. Vát by měl slabý vítr.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji napadl v sobotu letošní první sníh, teploty klesly dnes v noci a ráno na minus pět až jeden stupeň pod nulou. Všechny silnice jsou ošetřené, sjízdné s opatrností, žádná není uzavřena, doprava nikde nestála, řekl dnes ráno ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Daniel Žižka. Větší nehody nejsou v regionu hlášeny.

Všechny vozovky jsou posolené, v okolí vodních zdrojů a přírodních rezervací posypané drtí. Sněžit už bude dnes jen lokálně a mírně, dnes ráno jsou například přeháňky na Rokycansku v Brdech. Vítr je slabý.

"Sněžilo ještě včera odpoledne i v noci na dnešek. Sypače vyjížděly v noci hlavně na Klatovsku ve vyšších polohách, téměř všechny na Sušicku a Horažďovicku, a na Tachovsku v České lese v okolí Přimdy," uvedl dispečer.

V regionu v sobotu napadlo od dvou do deseti centimetrů sněhu. Zejména dopoledne a v horách se mohou ještě tvořit zmrazky a náledí.

Podle Jany Adamovské z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni budou dnešní dopolední teploty v kraji kolem nuly, odpoledne by na Plzeňsku mohly vystoupat na jeden až dva stupně nad ní, na Šumavě kolem nuly.

"Bude ještě občasně sněžit v jižní polovině kraje od Plzně dolů, na severu toho bude méně," uvedla. Trvalejší přeháňky budou hlavně v Pošumaví a na Šumavě, kde by mělo během dne nasněžit tři až šest centimetrů, na severu jeden až tři centimetry. "V nejnižších polohách to bude v závěru dne přecházet v déšť se sněhem," řekla Adamovská.

V noci z neděle na pondělí se bude během noci dále oteplovat, k ránu už bude tepleji, v nižších polohách všude nad nulou, na horách kolem nuly. "Hranice sněžení se bude zvyšovat," dodala meteoroložka.

Ústecký a Liberecký kraj

Silnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou dnes s opatrností sjízdné. Komunikace jsou většinou vymrzlé, místy slabě sněží. Sypací vozy jezdily přes noc v obou regionech. Řidiči musí počítat s mrznoucími mlhami, zjistila ČTK.

Na dálnici D8 v Krušných horách na Ústecku sněží. Poprvé tady do terénu vyjela údržba v pátek. Na cestách mohli potkat šoféři sypací vozy i během soboty. Podle dispečera krajské správy a údržby silnic se žádná vážnější situace nikde neobjevila. Policie řešila několik drobných nehod.

Suché silnice jsou převážně v Libereckém kraji. Přes den předpovídají meteorologové občasné sněžení, nejvyšší denní teploty stoupnou na plus dva stupně Celsia, foukat bude slabí vítr.

Kraj Vysočina

Na Vysočině jsou solené hlavní silnice holé a mokré, na vozovkách nižších tříd je ujetý nebo rozbředlý sníh posypaný drtí. V noci na dnešek někde drobně sněžilo, teploty byly i pět stupňů pod nulou. Řidiči by měli jezdit s opatrností, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Jiří Havel.

V noci měli silničáři 46 výjezdů, posyp nemuseli obnovovat jen na Havlíčkobrodsku. Větší pozor by si podle dispečera měli dávat řidiči v lesních úsecích a na mostech, kde může vozovka víc promrzat.

Na Vysočině dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle s mrznoucí mlhou. Přes den bude místy bude slabě sněžit, v nejnižších polohách může padat déšť se sněhem. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. Večer se může tvořit náledí, upozornil Český hydrometeorologický ústav.

Zlínský kraj

Na silnicích na Vsetínsku se dnes ráno místy tvoří námraza, silničáři nabádají řidiče k opatrnosti. Silnice jsou tam vlhké, sjízdné se zvýšenou opatrností. Stejně je tomu na Zlínsku a Uherskohradišťsku, na Kroměřížsku jsou silnice suché a sjízdné bez omezení, vyplývá z dnešních údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

V kraji je dnes ráno většinou oblačno, beze srážek. Teploty se pohybují od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo, ojediněle by mělo slabě sněžit, v nížinách by mohl padat déšť se sněhem. Nejvyšší odpolední teploty by měly být mezi nulou až plus třemi stupni Celsia, vát by měl slabý vítr. Večer by se při poklesu teplot místy mohlo tvořit náledí.