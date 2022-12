Na jihozápadě ČR se od dnešního večera do pátku může místy tvořit náledí

Praha - V jihozápadní polovině Česka se od dnešního večera do pátečního dopoledne může místy tvořit náledí. Vytvářet se bude při poklesu teplot pod nulu po dešti nebo sněžení, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle jeho předpovědi by nejnižší teploty v noci na pátek měly klesnout na nulu až minus čtyři stupně Celsia, při déletrvající malé oblačnosti mohou spadnout až k minus šesti stupňům.

S možností vzniku náledí by měli počítat lidé v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském kraji a na jihozápadě Středočeského a Ústeckého kraje od dnešních 21:00 do pátečních 11:00. Hrozí při něm úrazy při uklouznutí a problémy může náledí způsobit také v dopravě. Chodci a řidiči by proto měli být na cestách maximálně opatrní, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven, uvedli meteorologové.

Meteorologové rozlišují podle způsobu vzniku mezi ledovkou a náledím. Náledí je ledová vrstva pokrývající zemský povrch, která vzniká postupným mrznutím kapek deště na povrchu země. Vzniká i zmrznutím částečně nebo úplně roztátého sněhu při poklesu teploty pod bod mrazu. Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení. Vzniká v případech, kdy ve výšce je teplý vzduch, z něj prší a déšť padá na prochlazený zemský povrch, větve stromů či elektrická vedení s teplotou pod bodem mrazu. Vodní kapky se po dopadu na zem či předměty rozlijí, okamžitě mrznou a vytvářejí ledovku - průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem.