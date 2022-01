Na jihozápadě Čech bude do úterý vydatně pršet, v Pošumaví se rozvodní řeky

Praha - Na jihozápadě Čech bude od dnešního do úterního večera podle meteorologů vydatně pršet. Intenzivní srážky spolu s táním sněhu zvednou hladiny řek odvodňujících hřeben Šumavy, přičemž na Vydře, Křemelné a Otavě po Sušici hrozí, že bude překročený třetí povodňový stupeň. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvůli tání sněhu dál platí upozornění před vyššími hladinami toků také v podhůří Jeseníků a západních Krkonoš, nebezpečí je tam ale proti Pošumaví mírné.

Meteorologové očekávají, že v oblasti Českého Krumlova, Prachatic, Vimperku, Klatov a Sušice od dnešních 18:00 do úterního večera spadne 20 až 50 milimetrů srážek za 24 hodin, ojediněle i kolem 60 milimetrů. Během úterý se pak podle nich výrazně zvednou hladiny Vydry, Křemelné, horní Otavy a přítoků do nádrže Lipno. "Vodní stavy by měly kulminovat v noci z úterý na středu nad prvním stupněm povodňové aktivity, místy nad druhým stupněm. Na Vydře, Křemelné a Otavě po Sušici hrozí mírné překročení třetího stupně povodňové aktivity," doplnili meteorologové. V povodí horní Mže, Radbuzy a Úhlavy by mohl být v úterý dosažen první povodňový stupeň.

Upozornění meteorologů na povodňovou bdělost v Jihočeském a Plzeňském kraji platí do středečního večera. Do téže doby platí i povodňová bdělost pro oblast Jilemnice, Semil, Tanvaldu a Železného Brodu a pod Jeseníky pro oblast Králíků, Rýmařova, Jeseníku, Šumperku a Zábřehu. Tající sníh tam může také zvýšit hladiny řek, z břehů by se ale voda vylévat neměla.

Tání sněhu na horách může zastavit až ochlazení předpovídané na polovinu týdne, kdy by mělo začít opět mrznout.