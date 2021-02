Na jihovýchodě Česka hrozí extrémně nebezpečná ledovka

Praha - Meteorologové zpřísnili varování před silnou ledovkou. Od dnešního večera do pondělního rána může být v některých regionech Zlínského a Jihomoravského kraje extrémně nebezpečná, silná ledovka se může vytvářet i v dalších oblastech na jihovýchodě republiky. Zledovatělé silnice a chodníky hrozí i v dalších částech republiky, uvedl v aktuální výstraze Český hydrometeorologický ústav. Namrzat mohou nejen komunikace, ale ledovka může vznikat i na stromech a drátech elektrického vedení, což může komplikovat dopravu i dodávky proudu.

Lidé by v nejvíc zasažených oblastech neměli vycházet ani vyjíždět, pokud to bude možné. Situaci může zhoršit sněžení, které zasáhne většinu republiky. Nejvíc sněhu, často i mokrého a těžkého, napadne na severozápadě Čech, do pondělního rána místy až 25 centimetrů.

"V sobotu večer a v průběhu neděle se hlavně v jižní polovině území může vyskytnout zmrzlý nebo mrznoucí déšť, při kterém se bude tvořit i velmi silná ledovka. Největší pravděpodobnost silné a velmi silné ledovky je na jihovýchodě území, kde se silná vrstva ledovky bude tvořit zejména v průběhu nedělního odpoledne a večera. Vzhledem k očekávaným nízkým teplotám může ledovka přetrvávat i v následujících dnech," uvedli dnes meteorologové.

Výstraha na velmi silnou ledovku s extrémním nebezpečím platí pro Veselí nad Moravou v Jihomoravském kraji a pro okolí měst Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Vizovice, Vsetín a Zlín ve Zlínském kraji. Silná ledovka se může tvořit v částech kraje Vysočina, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, pro zbytek republiky s výjimkou severních regionů platí do nedělního večera výstraha před ledovkou.

Kvůli extrémní ledovce může být chůze i jízda autem téměř nemožná, upozornili meteorologové. Hrozí úrazy a častější nehody, lze čekat výpadky v dodávkách elektřiny, zásobování i zdravotnických služeb. Hrozí lámání a pády stromů či stožárů elektrických vedení, dráty se mohou lámat. "Doporučuje se pokud možno nevycházet ani nevyjíždět autem," uvedl ČHMÚ.

Během nedělního večera a v noci na pondělí budou srážky postupně na celém území přecházet ve sněhové. Do pondělního poledne může místy napadnout deset až 25 centimetrů sněhu. Méně sněžit má na jihovýchodě a severozápadě republiky, tedy ve větší části Jihomoravského, Zlínského a Karlovarského kraje.