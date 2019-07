Na jihočeských řekách evidují hydrologové extrémní sucho

České Budějovice - V některých jihočeských řekách zaznamenali hydrologové extrémní sucho. Jde o Lomnici, Skalici a Lužnici. Letošní rok je zatím srážkově průměrný, ale dlouhodobě klesá hladina podzemních vod, která právě v tomto období ovlivňuje stav řek. ČTK to řekl hydrolog českobudějovického hydrometeorologického ústavu Tomáš Vlasák.

"Pokud bychom to brali z horizontu posledních sta let, můžeme hovořit o mimořádné situaci. Ale s ohledem na to, že v posledních pěti letech panuje velké sucho, je ta situace vlastně normální," řekl Vlasák.

Průměru srážek letos pomohl například květen, kdy pršelo relativně dost. Proto je rok zatím v tomto ohledu lepší než ten minulý. Hydrologové však upozorňují na stále větší úbytek podzemních vod. "Ten stav by mohly zlepšit srážky na podzim a v zimě. Jenže v těchto obdobích v posledních letech moc neprší. Pokud máme nějaké srážky na jaře a v létě, voda se zadrží většinou na povrchu a prospěje to rostlinám. Ale podzemní vody to nijak neovlivní," řekl.

Kvůli tomu například nyní protéká v Lomnici na stanici Ostrovec na Písecku přibližně 0,05 krychlových metrů vody za vteřinu. V porovnání s dlouhodobým průměrem je to pouze jedno procento objemu. Podobná situace je ve Varvažově na Písecku v řece Skalici. Extrémní sucho platí také pro Lužnic v Bechyni na Táborsku, kde průtok klesl po dva krychlové metry za vteřinu a situace je tam srovnatelná s mimořádně suchým létem v roce 2015.

Nedostatek podzemní vody se kromě řek může projevit i u povrchových studní, které pozvolna vysychají. Podle Vlasáka však v kraji nedostatek pitné vody rozhodně nehrozí lidem, kteří jsou napojeni na řad z římovské přehrady na Malši. "To jsou zdroje plánované za socialismu, kdy to bylo hodně naddimenzované. Navíc za minulého režimu se mnohem více plýtvalo vodou a Římov to v pohodě udržel," uvedl hydrolog. Dodal, že díky jarním srážkám je zatím dostatek vody i v přehradách Lipno nebo Orlík.