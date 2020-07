Na jih Čech a na Vysočinu se od dneška vrátilo nošení roušek

České Budějovice/Jihlava - V Jihočeském kraji a na Vysočině musí lidé ode dneška na řadě míst nosit roušky. Zvýšená opatření zavedly kraje kvůli šíření koronaviru. Na Vysočině musí lidé mít roušky ve zdravotnických zařízeních, lékárnách a sociálních službách. Na jihu Čech nařízení platí pro nemocnice, domovy pro seniory a úřady.

V obou regionech se v posledních dnech vyskytla ohniska se zvýšeným výskytem nákazy. V Jihlavě covidem-19 onemocnělo 57 lidí z Alzheimercentra. Na jihu Čech nemoc zasáhla ubytovnu na Prachaticku, kde žijí zahraniční zaměstnanci jedné společnosti. Koronavirem se pak nakazilo i několik dalších lidí ve firmě. Kvůli tomu je ode dneška na Prachaticku povinné nosit roušky ve všech veřejných vnitřních prostorách.

Na Vysočině musí lidé chodit v rouškách do nemocnic, ale i do lékařských ambulancí, lékáren, dětských domovů či výchovných ústavů pro mládež. Mimořádné opatření se ode dneška do odvolání týká všech částí kraje vyjma Jihlavska, kde už platí přísnější nařízení krajských hygieniků od 14. července. Roušky tam lidé musí nasazovat například i v MHD a v obchodech.