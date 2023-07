Na Jičínsku hoří paseka a stromy, na místě je několik jednotek hasičů

Praha/Mladějov (Jičínsko) - Několik hasičských jednotek u Mladějova na Jičínsku hasí požár paseky a stromů. Hoří na ploše zhruba 50krát 100 metrů. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř, řekl dnes ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Zbyněk Voříšek. V celém kraji platí výstraha před požáry. Požár byl nahlášen krátce po 14:00 a asi o dvě hodiny později se hasičům podařilo požár lokalizovat.

"Hasiči nasadili 15 vodních proudů a požářiště důkladně prolévají vodou. V blízkosti bylo zřízeno čerpací stanoviště a voda je na místo dopravována cisternami. V současné chvíli byla velitelem zásahu ohlášena lokalizace požáru," uvedl krátce po 16:00 Voříšek. Na místě podle něj okolo 15:00 zasahovalo sedm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

V celém Královéhradeckém kraji platí od 10. července zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě včetně pálení klestí na zahradách. Důvodem jsou vysoké teploty, sucho a nepříznivá předpověď pro následující dny. Zákaz platí do odvolání.

Dnes má být v Královéhradeckém kraji jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty budou od 26 do 29 stupňů Celsia, na horách až 22 stupňů. Vítr má vát slabý proměnlivý nebo západní do 15 km/h. Meteorologové na středu v kraji předpovídají polojasno až oblačno, odpoledne místy přeháňky, nejvyšší denní teploty budou do 30 stupňů, na horách do 23 stupňů.

V části Čech stouplo riziko vzniku požárů, ve zbytku ČR zůstává na nízkém stupni

V části Čech se zvýšilo riziko vzniku požárů. Vysoký stupeň nebezpečí již dřív platil pro Ústecký a Karlovarský kraj, nově je i pro většinu Středočeského a Plzeňského kraje, pro Prahu, severozápad Jihočeského a západ Libereckého kraje. Ve zbytku země zůstává riziko požárů na nízkém stupni. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který informace zveřejnil i na svém <a href="https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html">webu</a>.

"Riziko vzniku a šíření požárů zůstává v platnosti pro celé území ČR. Vyšší stupeň a tedy i vyšší riziko je v severozápadní polovině Čech, naopak na ostatním území ČR převládá riziko nižší," konstatovali meteorologové.

Jejich upozornění na možné požáry v Česku platí několik týdnů a je až do odvolání. Některé kraje kvůli horkému a suchému počasí vyhlásily zákaz používání otevřeného ohně v přírodě a na dalších rizikových místech, jako je okolí stohů slámy.